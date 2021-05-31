健保署31日宣布，將針對北北基桃17家重度級急救責任醫院，本周內發出179億現金，紓解其財務壓力。

健保署表示，中央流行疫情指揮中心為因應國內COVID-19疫情進入社區流行階段，目前雙北、基隆及桃園地區醫院醫療負荷更是沉重。為確保國內醫療院所對疫情的因應及保全醫療量能，在面臨病房改建、一般病人減少及眾多醫事人員辛勤的加班等，隨之而來的財務壓力也加重。

健保署說，行政院蘇貞昌院長和衛生福利部陳時中部長指示健保署需全力支援醫院防疫，務使醫院不必擔心資金問題。健保署將依疫情變化及醫院積極配合抗疫情形，分階段提供現金紓緩醫院財務燃眉之急。讓這些配合救治COVID-19病人的醫院在面臨醫療負荷沉重壓力下，先注入健保現金費用協助。

健保署指出，第一階段優先針對北北基桃17家重度級急救責任醫院，將今年5、6月的健保申報給付，直接按照108年度同期核定費用先予以八成一次給付。未來總額結算後如有差額，將以特別預算予以挹注，不會追回。預計將於本周內提供179億現金給17家醫院，日後將持續爭取特別預算，比照第一階段模式，挹注於其他縣市約90家重度級和中度級急救責任醫院。

健保署提到，衛福部長陳時中也指示健保署，檢討今年總額的給付原則，今年因疫情變化亟需醫院全力配合，凡配合疫情指揮中心指示降載及增設專責病房之醫院，今年健保總額將考慮給予108年度同期核定的健保費用。若申報費用未達到者，可給予點值加成給付，將健保資源合理分配的概念來鼓勵真正照顧疫情的醫院，也將落實分級醫療之政策。

健保署說，重度級和中度級急救責任醫院在防疫中扮演非常重要的角色，COVID-19個案治療讓醫事人員承受高風險及高壓力。在此感謝全體醫事人員的努力，健保資源一定會透過各種靈活彈性方案，支援醫院財務。

(工商 )