29歲香港女星何艷娟從港大法律系畢業，2014年勇奪港姐季軍的榮耀後，順利擠進光鮮亮麗的演藝圈，但她的感情似乎比事業精彩，閃離大40歲的富商吳志誠，傳得到3億港幣（約新台幣10億）的贍養費，繼續在情場與有錢男士約會。

何艷娟念港大法律系時，因兼顧選美比賽的訓練，最終只拿到3級榮譽成績畢業，不過她贏得港姐季軍、成為人人稱羨的女明星後，命運大大的轉便，除了順利成章的周旋在上流社會，還與大40歲的澳博營運總裁吳志誠譜出爺孫戀，2018年7月宣布閃婚，未料不到1年這段豪門婚就破碎，何艷娟始終不對外透露離婚原因及贍養費等敏感問題。

根據港媒《東方日報》報導，吳志誠婚後向何艷娟提出生小孩的要求，雙方始終沒達到共識，導致婚姻破裂，吳志誠有感於何艷娟曾經的付出，願意支付約3億港幣（約新台幣10億）的贍養費。

何艷娟得到大筆財產後，繼續過著有錢少奶奶的奢華生活，時常在IG秀出昂貴的名牌包、衣著與鞋子，時不時在世界各國留下足跡；年輕貌美的她，感情生活似乎不受離婚影響，曾被拍到與千億富豪陳燿璋在派對激吻，又和任職投資銀行顧問的外籍男子過從甚密，但傳出緋聞後都見光死。

最近社交圈再傳出何艷娟搭上身家百億港幣（約新台幣千億）的富商，這次她小心翼翼維護戀情，除了不對外洩漏男方的詳細身分，也向媒體宣稱單身中，指傳聞只是「無聊爆料」。

(中時新聞網)