傳統菜市場也是染疫來源之一，許多縣市推出分流措施，竹山鎮公所即日起加強消毒作業，每天市場收攤後下午進行消毒；考量攤商因疫情生意受影響，6月租金減半優惠。南投市公所則對攤商，祭出免收3個月租金優惠。

竹山鎮長陳東睦表示，傳統菜市場成為其他縣市染疫的破口，除了強化市場消毒，菜市場的廁所也是易染疫的區域，因此，竹山鎮菜市場及公廁每天將進行兩次消毒，分別是早上開市前，以及下午收攤後，此外，市場營業中，也會派遣稽查人員加強巡查，若有髒亂就盡快處理；另外針對市場攤商，也將強化分流管理，落實人流管制以及實名制，降低群聚情況。

由於疫情升溫，使得攤販生意受影響，竹山鎮公所6月市場攤位使用費，將減半收取，未來使用費收取方式，將視疫情採取滾動式調整，希望能共體時艱，大家一起度過難關。

陳東睦表示，目前全國3級警戒，大家生活必然受到限制，但為了將來能恢復日常生活，還是再次提醒民眾「戴口罩、勤洗手、沒事不要出門」三原則，嚴防疫情擴散。

受新冠肺炎疫情衝擊，許多人宅在家減少到菜市場購物，攤商生意受到嚴重影響；南投市長宋懷琳為了減輕菜市場攤商的經濟壓力，特別指示公有零售市場及南陽臨時攤販集中場攤位「租金免收3個月」優惠，其中，公有零售市場6月至8月攤位租金免收，南陽臨時攤販集中場7月至9月攤位租金免收， 降低攤商因疫情衝擊遭受的的損失，協助攤商度過難關。

(中時 )