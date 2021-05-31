東港警分局林邊分駐所警報器31日清晨4時許傳出誤鳴，值班同仁發現後隨即依誤鳴處理程序，將電源關閉並通報勤務指揮中心，對於凌晨警報誤鳴而影響林邊地區鄉親休息，警局查出原來是雷擊導致。

東港警方表示，31日凌晨2時許，林邊地區下起大雨伴隨連續雷擊，林邊分駐所頂樓防空警報器於凌晨4時許疑似因為雷擊影響，因而誤鳴發送警報，分駐所值班同仁隨即依程序將警報器關閉並重啟，經緊急報修並檢測後，已恢復正常，警局強調，將持續加強維護各項設備，以免造成擾民情事發生。

(中時 )