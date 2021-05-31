台南市30日剛打完1萬300劑AZ疫苗，31日下午再接獲中央配送的1萬6000劑疫苗，仍優先給醫護、警消人員施打，台南市警消估計取得500劑疫苗，其餘全提供醫護人員，6月1日撥配各區衛生所與醫院，最快當天就可施打。

台南市警察局在上一波施打名單中，以派出所、交通分隊與偵查隊3個一線外勤單位為主，共有1494人登記願意施打AZ疫苗，其中1000人優先施打，多數為基層派出所員警。

台南市區的警員因為轄區人口稠密，自願登記施打比例高，但苦於疫苗不足，還在等候疫苗到貨，有派出所乾脆先用透明塑膠布包住警所大門自保。部分還在苦等疫苗的警員抱怨，看見有長官「搶打」，內心觀感不好。

台南市31日下午獲中央發配1萬6000劑AZ疫苗，立刻分配疫苗量，警方分得400劑、消防局分得100劑，其餘全給醫護對象。台南市衛生局最快1日撥配給各區醫院與衛生所，各需求單位就可安排員工前往施打。

獲知新一批疫苗已到，警員31日直呼「有種安心感」，預先準備止痛藥在施打後服用。已施打疫苗的警員表示，這兩天來感覺痠痛、疲倦，大致上還好，起碼有7成保護力，上班執勤較放心。

台南市衛生局表示，未來新的疫苗會持續一波波到貨，但無法確定時間，只要一接獲疫苗即著手撥配各單位，提供需求對象最快時間施打。

(中時 )