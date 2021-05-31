中裕(4147)下午舉行法說會，董事長張念原說，愛滋病新藥Trogarzo首季銷售情形雖然不太好，不過，美國疫情目前已受到控制，4月中需求快速反彈，有經銷商指出，貨庫存不夠希望能緊急進一些貨，預期歐洲的疫情也將會受到控制，未來市場的需求也會出現。

張念原指出，公司按照既定策略把主要生產愛滋病新藥Trogarzo的無鍚廠轉到韓國的三星，預計7月將送FDA申請查廠，三星廠生產的三個批次預期會落在10月或10月中，歐盟也會查廠，預期今年底到明年將會得要歐美這兩個市場的認可，而無鍚好幾個批次也已生產完成，今年9~12月供貨也沒有問題 !

至於愛滋靜脈推注，張念原說，本來預計是年中間6月就可完成，沒想到遇上疫情就慢下來，現在預計7月時臨床全部會收尾，就可做數據分析，8、9月附近會送件向美FDA申請藥品上市核准。

中裕在去年底曾經指出將與何大一博士合作開發的新冠藥物，張念原說，當初公司的考量是站在疫苗研發時間約莫需要12~18個月，而且剛出來的疫苗有效率約5成，因此新冠藥物的短期商機是很大的，但疫苗研發的時間及成果都比預期來的好很多，短期商機已經消失，所以公司立刻就喊停，不再投入資金和時間去研究。

(時報資訊)