歐美解封，戶外活動大增，隨著封鎖解除，戶外運動、流行時尚、外套夾克類成市場主流，機能布料廠訂單增加，其中，儒鴻（1476）4月的整體營收中，布料占比已超過30％，預期今年出貨將會是「量增價漲」；福懋（1434）、宏遠（1460）等機能布廠，第二季訂單量增一成以上，樂觀看全年營運可逐季成長。

國內紡纖廠指出，歐美消費力道復甦，Nike、Adidas等大型運動品牌，持續上修營運展望；加上戶外運動方面，哥倫比亞、The North Face等庫存陸續去化，近期開始追加下一波訂單，台灣機能布廠訂單明顯轉趨明朗。

2020年，儒鴻營收比重，成衣占71.49％、針織布28.51％。

今年的4月，儒鴻單月營收為31.58億元，為今年以來新高，營收中的布品營收為10.06億元，創單季歷史新高，已占整體營收達31.85％。

市場指出，從儒鴻4月營收中，成衣出貨成長穩健，但尤其以布料出貨明顯升溫，顯示走出戶外的趨勢下，品牌對於高機能的布料需求已開始增加。

國內紡纖廠中，主攻機能布的企業中，福懋的聚胺／聚酯梭織布，占整體營收的42.4％；梭織布中，運動銷售量有54％、戶外有30％、時尚休閒有10％。

福懋主要客戶Nike、Adidas、Columbia、The North Face等，今年訂單量確比去年增加；市場預估，由於去年基期較低，福懋第二季起營收年增幅可上看4成，全年營收可望年增二成。

在歐美市場陸續解封下，宏遠也明顯感受到客戶訂單回升；受惠NIKE、TARGET等品牌客戶及通路商下單量增加，今年首季已轉虧為盈，宏遠表示，布料動能回升，海外衣索匹亞、海地二個成衣廠，美國北卡布廠的訂單動能也回溫，訂單能見度已到年底，全年營運確定可「逐季成長」。

(工商 )