大賣場、傳統市場採買讓民眾多有群聚疑慮，易成防疫破口，離住家最近的超商加強補貨功能，近期推出如「預約外帶自取」、「蔬果箱宅配到府」、「防疫備糧組合」快取等措施，希望降低民眾在店內選購的停留時間，減少群聚擔憂。

7-11即起推出「您選購我打包，預約外帶自取」服務，消費者可透過門市電話、熟客line群組管道，向門市訂購商品，也有鮮食、泡麵、飲料、冷凍食品等多種組合，下單後再至門市快速取貨，減少採買時間。

鼓勵多買少去， 7-11推出「預約外帶自取」新服務。（7-11提供）

此外，7-11也推出預購商品「居家應援備糧箱」，一箱可購足米、油、麵、罐頭等居家必備食材，可視消費者需求頻率訂購；而線上購物平台「i預購」，攜手台塑有機農場、新湖農場等，推出超過10款不同種類組合的「蔬果箱」，全程低溫新鮮配送，包含截切清洗後的蔬菜包、肉品、水果等組合。

全家與主打產銷履歷的有機蔬菜「玉美生技」合作，推出每日限量500箱蔬菜箱，在「全+1行動購」購買，即可宅配到府，不用出門領取，內含14種蔬菜。

全家與「玉美生技」合作，推每日限量500箱蔬菜箱，699元。（全家提供）

萊爾富暫停自助機台，改販售成袋熱狗、包子、關東煮等商品，讓消費者一次買齊，而也將闗閉的自助區、座位區，改裝成民生物資專區，推出泡麵、洗選蛋及吐司等優惠；而針對Line群組也推出物資箱2000箱、酒精筆3萬支、有機蔬菜箱3000箱等。

OK超商規劃防疫物資相關組合，門市快取拿了就走，減少逗留，也持續24小時外送服務，供讓民眾補貨不斷電。

萊爾富撤下自助機台，變成民生物資專區。（萊爾富提供）

OK超商防疫備量組合，特價399元。（OK提供）

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