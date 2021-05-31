國內疫情嚴峻，針對各地傳出醫療院所爆滿，醫療資源不足問題，蔡英文總統今天表示，她和行政院長蘇貞昌以及行政團隊正全力設法強化全國醫療資源的整備，這些工作天天都在進行當中，也持續和地方緊密合作，確保我們的資源確實到位，即時因應，「請大家不要恐慌」。

蔡英文今天在總統府針對防疫工作發表談話表示，接下來更重要的是如何順利進行疫苗施打計畫，她感謝縣市首長在這段時間加速進行第一線防疫人員的疫苗施打，接下來，我們將會進入大規模的施打階段。

為了讓疫苗施打能夠更有效率的進行，她說，政府會動員更多的醫護能量，以及投入更多的資源，行政院唐鳳政委也已做預約系統的設計，讓大家知道自己要在什麼時候什麼地方施打疫苗，現在這個系統正在測試階段，測試完成後很快就會上線使用。

在施打的部分，蔡英文指出，除了沿用既有的流感疫苗的施打系統以外，我們還會開發其他的系統，從醫院、診所、到大型的施打場所都會列入規劃，讓大家有序施打，並兼顧防疫的需求「這是我們的原則」。

她說，屆時還需要許多醫護人員的協助，希望大家能夠踴躍幫忙，協助完成疫苗的接種，她也聽到很多第一線的醫護人員，對於醫療資源是否足夠表達憂慮，過去這個周末，她和蘇貞昌院長以及行政團隊正全力設法強化全國醫療資源的整備。

她強調，不論是醫護人員的投入、病床、醫療器材的餐點和整體能量的擴充，這些工作裡天都在進行當中，也持續和地方緊密的合作，確保我們的資源確實到位，即時因應，「請大家不要恐慌」。

蔡英文表示，這段時間也有很多的信息，讓大家無所適從，有些只是單純的誤解，也有些是刻意的誤導，這些訊息確實會干擾防疫的有效執行，她要求相關單位務必在第一個時間澄清，也籲請大家協助澄清，過去一年多來，因為團結冷靜，做好各項預防措施，我們順利地守住第一波疫情，面對眼前嚴峻的挑戰，如果我們爭執不休、驚慌失措，對防疫不會有任何的幫助。

她強調，從三級防疫警戒到疫苗大規模接種此時此刻相互合作，團結一致是最好的方法，她知道大家有些焦慮，但是她要拜託大家保持冷靜。立法院今天三讀通過紓困特別條例修法，將紓困特別預算總額上限提高到八千四百億元，最快在六月四日就會上路。

蔡英文表示，防疫工作很辛苦，需要中央、地方不分朝野，政府、民間團結合作，從爭取疫苗到有效率地大量施打，都需要所有人同心協力，一起來配合，才能夠克服眼前的難關，讓我們團結防疫一起守護台灣。

(中時 )