全台疫情嚴峻，新北市議員張志豪接獲民眾陳情，永和一名男子27日接獲確診通知，擔心影響家人僅能住在車上，隔天兒子也接獲確診，父子僅能同住於車內靠家人送餐，直到他通知衛生局，父子倆人才於30日上午入住檢疫所，他怒批「市府太誇張！行政流程慢半拍！」

張志豪說，該個案家住於永和區、一家5口，男子於27日接獲衛生局通知確診，擔心傳染給家人，僅能將車開至河堤外以車為家等待通知，28日兒子也接獲通知，父子倆同住於車內靠家人送餐，求助無門下向他陳情。

張志豪說，父親在車內住了4天、兒子住了3天，等待期間無人關心，拖到30日上午才被送至檢疫所。他向市長侯友宜喊話「這些都是你的新北市市民！」他也怒批市府行政流程慢半拍，實在太誇張！

衛生局表示，該男子於27日就接獲醫院通知PCR陽性，衛生局28日就通知入住集中檢疫所，但男子因兒子尚在檢驗中，當時放棄後送，直至30日才接獲衛生局聯繫，安排他與兒子一起入住檢疫所。

(中時 )