疫情嚴峻，全台醫護工作量暴增，1名護理師在臉書上表示，她在去年加入這場戰役，看到許多染疫病患接連逝世，曾有患者中午時僅有一點咳嗽，晚上卻加速惡化喪命，連家人都來不及道別；而她的工作必須告知每位病患可能發生的後果，屢屢讓她難以啟齒，心中滿是不捨難過，但她鼓勵自己「這就是我們醫護人員的使命」，短短臉書貼文感動不少人。

1名護理師在臉書發文表示，她自從去年疫情開始就自願參與這場戰役，想盡一份心力幫助染疫的民眾，她自己曾住進負壓隔離病房、做過無數次採檢，「更能體會那種無助、恐慌、焦慮、害怕的感覺，住在負壓（病房）的每1天都是煎熬」；她分享1個曾照護過的病例，對方中午住院時有一點咳嗽和痰，晚間病情卻急轉直下，連與家人道別的時間都沒有，突如其來的噩耗也讓她心情難以平復。

1名護理師分享曾有患者中午時僅有一點咳嗽，晚上卻加速惡化喪命，連家人都來不及道別。（圖／翻攝自臉書）

該護理師表示，「可怕的happy hypoxia與慢性病」，她說每1個入院意識清楚、正常活動的病人，都很有可能突然病情惡化，而她需要向病人提及所有可能後果，讓對方及早有心理準備，坦言「話到嘴邊往往說不出口，這需要多大勇氣，我抱著快樂助人的心走入這場戰役，看見的卻是一個個讓人難過的悲劇」，她說這就是醫護人員的使命，並感謝每一個為疫情站出來的醫護同仁們。

該護理師最後提到「用汗水淚水換取經驗，再難受都要好好撐著」、「伯伯一定要當個快樂的小天使哦」；許多網友則留言回覆，「致上我最高的敬意」、「看了好難過，要平安唷！加油」、「妳好棒，一定要好好照顧自己」、「你好美，人美心美」、「調整好自己的心態很重要，盡本份就好」。

(中時新聞網)