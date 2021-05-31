近期有更換入手5G手機的需求嗎？如果這正好是你的需求，也對於手機在夜間拍照有一定的需求，想要拍出更好的夜間人像（自拍）以及夜景照片，不妨來看看vivo V21 5G的表現。
vivo V21 5G採用採用6.44吋、解析度2404×1080 (FHD+)的AMOLED螢幕，支援90Hz螢幕刷新率，支援隱形指紋辨識。使用聯發科天璣（Dimensity）800U，搭配8GB RAM以及128GB ROM的規格。搭配4000mAh電池，可以支援33W閃充（附上充電器），並提供3.5mm耳機以及3.5mm to USB-C轉接器，以及透明保護殼（出廠已有螢幕保護貼）。搭配Funtouch OS 11.1系統（基於Android 11），機身照片可參閱此篇。
值得一提的是X60系列首度支援的記憶體整合功能，也下放到V21 5G當中，在8GB RAM基礎上，利用記憶體整合技術，可以調用3GB ROM到RAM進行使用，即刻享受8+3GB的RAM快感，多開app或是開啟雙app都不卡頓。
vivo V21 5G的安兔兔評測得出290539分；在Geekbench 5的單核心、多核心項目分別得到451分與1414分，對比同樣搭載天璣800U的OPPO Reno 5Z來說，跑分成績略有下滑。以中華電信5G卡在新莊宏匯廣場外圍進行測速，則得出平均下載404.25 Mbps、上傳46.25 Mbps的成績。
vivo V21 5G相機則是前置4400萬畫素相機（f/2.0），支援OIS光學防手震，讓自拍影片更穩定，搭配獨家的前置雙柔光燈，自拍或是視訊（LINE、抖音、WhatsApp等app）都可適用。功能上支援前置OIS光學防手震、AF自動對焦、前置超級夜景、極夜人像自拍演算法、前置人眼追焦、4K高畫質錄影、前置雙重錄影防手震、全新光影風格、兒童美顏、人臉特徵痣保留、自拍小臉、雙重曝光、影片美顏、前後雙鏡錄影。其中，「極夜自拍」採用最新ISOCELL Plus 2G超感光技術，超級夜景融合多幀降噪，讓人臉和夜景都更清晰明亮。
後置 6400萬畫素（f/1.79)OIS光學防手震+800萬畫素超廣角相機（f/2.2）+200萬畫素微距鏡頭（f/2.4），後置閃光燈。功能上後置相機支援OIS錄影防手震、4K高畫質錄影、人眼追焦、超級夜景模式、超廣角夜景，超級防手震錄影、藝術人像錄影、超級微距、人像虛化、風格人像等功能。
針對重視自拍效果的朋友，手機相機內建的修圖功能也相對重要（當然很多功能都可透過下載app來達到，但比較不便）。為了使用者的需求，V21 5G內建一站式編輯功能，可將照片添加各式濾鏡，還可根據需求選擇磨皮、瘦臉、大眼、瘦顴骨或隆鼻等上百種美顏效果，還有運用AI的獨家小頭模式，讓你手持手機拍團體照的時候不吃虧，不再變「大頭」；素顏下，也能後製加上口紅、眉毛、腮紅、眼妝、修容和眼神光等美妝效果，想要留下漂亮美照更簡單。
以下可以簡單對比一下iPhone 12 Pro（前後相機都是1200萬畫素）與vivo V21 5G的相機表現。透過對比（V21 5G相片位於左側），可以看見在日間拍攝上V21 5G在色調上顯色比較亮眼，淺景深的表現也比較濃厚；夜間拍攝的話，主鏡頭的效果比iPhone 12 Pro出色一點，但是超廣角相機的夜景效果就還可以。若是在房間關燈的情況下進行自拍，雙補光燈的效果相當明顯，跟沒有特別加強補光的iPhone 12 Pro（前鏡頭支援夜景拍攝）對比來說，v21 5G的效果非常令人印象深刻。
V21 5G手機支援5G，採用USB-C連接埠，且支援NFC、OTG、GPS，連線能力上支援藍牙5.1、2.4GHz/5GHz的Wi-Fi。SIM卡為雙面三選二的設計，可支援5G+5G雙卡雙待，可使用雙SIM卡，或是一張SIM卡加上一張microSD卡的搭配。
V21 5G單機售價NT$13990，提供奇幻電音、厭世藍調兩種顏色。5/15起可搭配中華電信、台灣大哥大、遠傳電信和亞太電信指定資費0元起，並於全台vivo體驗店、蝦皮購物、momo購物網、PChome24h購物、Yahoo!奇摩購物中心、Etmall東森購物、遠傳FriDay購物、myfone購物和神腦生活購物同步開賣，購買可享六大售後保障。
總評
vivo V21 5G可謂是效能中階，但是強調相機表現的機種。如果是在預算上有較嚴格管控的朋友，又很期待相機的表現亮眼，V21 5G的表現則很令人印象深刻。機身設計在多年的推進下，也很有vivo風格，不易沾染指紋，又可根據不同的角度展現不同的機身顏色，可謂內外皆美。
(科技)
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