近期有更換入手5G手機的需求嗎？如果這正好是你的需求，也對於手機在夜間拍照有一定的需求，想要拍出更好的夜間人像（自拍）以及夜景照片，不妨來看看vivo V21 5G的表現。

vivo V21 5G採用採用6.44吋、解析度2404×1080 (FHD+)的AMOLED螢幕，支援90Hz螢幕刷新率，支援隱形指紋辨識。使用聯發科天璣（Dimensity）800U，搭配8GB RAM以及128GB ROM的規格。搭配4000mAh電池，可以支援33W閃充（附上充電器），並提供3.5mm耳機以及3.5mm to USB-C轉接器，以及透明保護殼（出廠已有螢幕保護貼）。搭配Funtouch OS 11.1系統（基於Android 11），機身照片可參閱此篇。

vivo V21 5G包裝內含配件。（黃慧雯攝）

vivo V21 5G採用V型螢幕的設計，支援隱形指紋辨識。（黃慧雯攝）

vivo V21 5G為三選二雙層卡槽，比較少見。（黃慧雯攝）

值得一提的是X60系列首度支援的記憶體整合功能，也下放到V21 5G當中，在8GB RAM基礎上，利用記憶體整合技術，可以調用3GB ROM到RAM進行使用，即刻享受8+3GB的RAM快感，多開app或是開啟雙app都不卡頓。

vivo V21 5G的安兔兔評測得出290539分；在Geekbench 5的單核心、多核心項目分別得到451分與1414分，對比同樣搭載天璣800U的OPPO Reno 5Z來說，跑分成績略有下滑。以中華電信5G卡在新莊宏匯廣場外圍進行測速，則得出平均下載404.25 Mbps、上傳46.25 Mbps的成績。

vivo V21 5G的安兔兔評測（左）與Geekbench 5的跑分表現。（手機截圖）

vivo V21 5G的5G測速表現。（手機截圖）

vivo V21 5G相機則是前置4400萬畫素相機（f/2.0），支援OIS光學防手震，讓自拍影片更穩定，搭配獨家的前置雙柔光燈，自拍或是視訊（LINE、抖音、WhatsApp等app）都可適用。功能上支援前置OIS光學防手震、AF自動對焦、前置超級夜景、極夜人像自拍演算法、前置人眼追焦、4K高畫質錄影、前置雙重錄影防手震、全新光影風格、兒童美顏、人臉特徵痣保留、自拍小臉、雙重曝光、影片美顏、前後雙鏡錄影。其中，「極夜自拍」採用最新ISOCELL Plus 2G超感光技術，超級夜景融合多幀降噪，讓人臉和夜景都更清晰明亮。

後置 6400萬畫素（f/1.79)OIS光學防手震+800萬畫素超廣角相機（f/2.2）+200萬畫素微距鏡頭（f/2.4），後置閃光燈。功能上後置相機支援OIS錄影防手震、4K高畫質錄影、人眼追焦、超級夜景模式、超廣角夜景，超級防手震錄影、藝術人像錄影、超級微距、人像虛化、風格人像等功能。

針對重視自拍效果的朋友，手機相機內建的修圖功能也相對重要（當然很多功能都可透過下載app來達到，但比較不便）。為了使用者的需求，V21 5G內建一站式編輯功能，可將照片添加各式濾鏡，還可根據需求選擇磨皮、瘦臉、大眼、瘦顴骨或隆鼻等上百種美顏效果，還有運用AI的獨家小頭模式，讓你手持手機拍團體照的時候不吃虧，不再變「大頭」；素顏下，也能後製加上口紅、眉毛、腮紅、眼妝、修容和眼神光等美妝效果，想要留下漂亮美照更簡單。

以下可以簡單對比一下iPhone 12 Pro（前後相機都是1200萬畫素）與vivo V21 5G的相機表現。透過對比（V21 5G相片位於左側），可以看見在日間拍攝上V21 5G在色調上顯色比較亮眼，淺景深的表現也比較濃厚；夜間拍攝的話，主鏡頭的效果比iPhone 12 Pro出色一點，但是超廣角相機的夜景效果就還可以。若是在房間關燈的情況下進行自拍，雙補光燈的效果相當明顯，跟沒有特別加強補光的iPhone 12 Pro（前鏡頭支援夜景拍攝）對比來說，v21 5G的效果非常令人印象深刻。

vivo V21 5G廣角與超廣角日間對比照片。（黃慧雯攝）

iPhone 12 Pro廣角與超廣角日間對比照片。（黃慧雯攝）

vivo V21 5G（左）與iPhone 12 Pro日間對比照片（1）。（黃慧雯攝）

vivo V21 5G（左）與iPhone 12 Pro日間對比照片（2）。（黃慧雯攝）

vivo V21 5G（左）與iPhone 12 Pro日間對比照片（3）。（黃慧雯攝）

vivo V21 5G（左）與iPhone 12 Pro日間對比照片（4）。（黃慧雯攝）

vivo V21 5G廣角與超廣角夜間對比照片。（黃慧雯攝）

iPhone 12 Pro廣角與超廣角夜間對比照片。（黃慧雯攝）

vivo V21 5G（左）與iPhone 12 Pro夜間對比照片（1）。（黃慧雯攝）

vivo V21 5G（左）與iPhone 12 Pro夜間對比照片（2）。（黃慧雯攝）

vivo V21 5G（左）與iPhone 12 Pro夜間對比照片（3）。（黃慧雯攝）

vivo V21 5G（左）與iPhone 12 Pro夜間對比照片（4）。（黃慧雯攝）

V21 5G手機支援5G，採用USB-C連接埠，且支援NFC、OTG、GPS，連線能力上支援藍牙5.1、2.4GHz/5GHz的Wi-Fi。SIM卡為雙面三選二的設計，可支援5G+5G雙卡雙待，可使用雙SIM卡，或是一張SIM卡加上一張microSD卡的搭配。

V21 5G單機售價NT$13990，提供奇幻電音、厭世藍調兩種顏色。5/15起可搭配中華電信、台灣大哥大、遠傳電信和亞太電信指定資費0元起，並於全台vivo體驗店、蝦皮購物、momo購物網、PChome24h購物、Yahoo!奇摩購物中心、Etmall東森購物、遠傳FriDay購物、myfone購物和神腦生活購物同步開賣，購買可享六大售後保障。

總評

vivo V21 5G可謂是效能中階，但是強調相機表現的機種。如果是在預算上有較嚴格管控的朋友，又很期待相機的表現亮眼，V21 5G的表現則很令人印象深刻。機身設計在多年的推進下，也很有vivo風格，不易沾染指紋，又可根據不同的角度展現不同的機身顏色，可謂內外皆美。

(科技)