【旅遊經 編輯部報導】

一年一度端午節即將來臨，無奈國內疫情急遽升溫，全國三級警戒延續至端午節(6/14)止，民眾雖然須居家防疫，但應景的粽子依然不可少！想念台南美食嗎？想念台南美粽嗎？民眾現在可以透過外送方式，在家享用台南在地的美味粽子，安心度過端午佳節。

臺南市長黃偉哲表示，防疫非常時期，民眾請盡量減少出門，除了遵守防疫規定外，也要保持好心情維持滿滿正能量，民眾可以透過外帶或外送的方式，更可以透過支持台南在地好粽，讓台南味一起挺過疫情難關。

說到台南粽，大家常會問有甚麼特別之處？南北粽的最大差異就是「南煮北蒸」，用水煮的就屬於南部粽，而隔水蒸的就是北部粽；而在蒸或煮之前，南部粽會先將米炒到半熟，而北部粽則是類似油飯作法，將所有的材料都先處理好，再包進葉子裡，沒吃過台南粽的朋友，今年端午節不妨吃看看。

在台南講到肉粽，絕不能不提創立於清同治十一年(西元1872年)的百年老店再發號百年肉粽，遵循古法手工製作粽子，包括特級海鮮八寶肉粽，超豪華餡料包括鮑魚、干貝、香菇、魷魚、扁魚酥、櫻花蝦、蛋黃、栗子、瘦肉、長糯米，一顆重量就有十一兩，還有重約十兩的八寶肉粽，以及約六兩重的肉粽可供選擇。

懷舊禪食粽精心選用3種菇類，佐以薏仁及蓮子，讓素粽口感層次更升級！(奇美食品提供 )

奇美食品今年則特別與南鯤鯓代天府合作，推出「范府千歲聯名平安粽禮盒」，內含香滷魷魚及魯肉海陸雙享的府城豐收粽；還有香菇、鈕扣菇和杏鮑菇搭配薏米栗香的懷舊禪食粽，裝在Q版范府千歲聯名款保冷袋中，再限量加贈平安鹽祭福袋，祈願疫情速速退散。

台南晶英酒店提供，台南晶英端午粽「干貝叉燒粽」豪邁登場

若想吃星級美粽，台南晶英酒店也推出多款餡料超豪華的高端粽子，包括干貝叉燒粽、滿漢鮑魚粽、老饕指定麻油雞腿粽、以及少女系新品甜味粽夏動物園，更與廣富號帆布行共同推出「晶霸粽香福袋」，內含5顆鹹粽。

台南晶英酒店提供，老饕唯一指定，台南晶英「麻油雞腿粽」，2021強勢回歸

台南晶英酒店提供，台南晶英主廚設計創意甜粽「粽夏動物園」

不讓晶英酒店專美於前，五星級的台南遠東香格里拉飯店也推出五款香粽禮袋，禮袋裡除了傳統的台南粽之外，也有各地特色食材的創意粽，如上海鹹肉菜飯粽、剁椒鮭魚粽、無錫排骨豬肉、日式和牛粽及龍蝦海鮮粽等。

台南遠東香格里拉飯店提供，台南遠東香格里拉飯店「粽王」，以五花滷肉為主要食材

而知名的楊哥楊嫂肉粽，征戰國內外各大美食活動，獨門訣竅調配精選醬油與滷肉製成料多實在的肉粽，除了一般口味，還有紫米肉粽、綠豆粽、花生粽、五穀粽可供多元選擇。

楊哥楊嫂肉粽提供，五穀肉粽

隱藏在安平城隍廟前的安平古早味肉粽是在地人的口袋名單，除了招牌的「古堡粽」，還有腳庫粽和內行人才知道的隱藏版菜單「豬腳粽」，這是在端午節前夕才推出的隱藏版肉粽，將一整塊豬腳肉豪邁入粽，豬腳鮮嫩的口感與肉汁融入肉粽中，讓粽子鮮嫩無比，口頰留香。

楊哥楊嫂肉粽提供，綠豆肉粽

除此之外，台南好粽店家，還有安平區華平路上的府城食府、西門路上的老店菜粽肉粽、劉家肉粽、圓環頂菜粽肉粽、遠馨阿婆肉粽、友愛市場郭家粽、沙陶宮菜粽、黃家菜粽等等，觀旅局也製作了台南好粽google 地圖供民眾參考使用，另外，端午節除了在家可以立蛋之外，還可以透過台南旅遊官網、台南旅遊臉書、IG及Youtube頻道，與全家人一起線上認識台南，各種觀光資訊應有盡有，有風景、有建築、有人文、有生態，也很適合作為孩子的鄉土教育內容，帶孩子一起認識台南這塊土地。

觀光旅遊局長郭貞慧表示，疫情嚴峻，防疫之餘更要養好身體，保持好心情，端午節來顆台南好粽，除了台南好粽之外，臺南市政府觀光旅遊局也邀集200多家安心餐廳業者簽署「安心宣言」、推出養身安心餐，其中，楊哥楊嫂肉粽、奇美食品(觀光工廠)、台南晶英酒店、台南香格里拉遠東國際大飯店也都是安心餐的響應業者，端午佳節不妨透過外帶及訂購外送支持這些台南好味道。

圖片：台南市政府觀光旅遊局提供

(中時新聞網)