高功率鋰電池模組廠AES-KY(6781)因電動兩輪車及工業儲能系統需求暢旺，第2季及第3季營運可望維持成長趨勢，不過美系外資關注AES-KY客戶數據中心BBU業務集中風險，維持「中立」評等，不過外資連8日買超AES-KY，成為AES-KY股價攀高的推手。

儘管歐美地區因疫苗施打加速陸續解封，AES-KY兩大主力產品—電動兩輪車及中大型工業儲能系統需求依舊強勁，加上BBU除現有客戶，AES-KY預期今年有機會增加新客戶，為營運再添動能，讓AES-KY今年業績展望樂觀。

AES-KY第1季稅後盈餘為6.15億元，創下單季歷史新高，單季每股盈餘9.29元，累計前4月合併營收為36.27億元，年成長144.57%。

AES-KY表示，目前終端市場需求樂觀，第2季及第3季可望維持成長趨勢，今年全年業績成長幅度不會輸去年。

美系外資報告指出，為反應電動自行車及BBU終端需求及市佔率攀高推升營收成長，我們將2021年及2022年的營收預估分別提高12%及16%，由於營收及淨利強勁成長，我們將2021年及2022年每股盈餘分別上調50%及43%至31.5元及35.6元，不過，我們關注AES-KY客戶數據中心BBU業務集中風險，因而維持AES-KY「中立」評等，目標價為710元。

儘管美系外資維持AES-KY中立評等，但外資以行動力挺AES-KY，連8日買超AES-KY，成為AES-KY股價攀高的推手。

(時報資訊)