鴻海(2317)今（31）日宣布與泰國國家石油（PTT）簽署合作備忘錄（MOU），目標攜手為泰國電動車產業，建立以生產電動車（EV）和提供關鍵零部件為主的開放平台，軟硬體服務對象將包括泰國所有汽車業者，協助業者在泰國和東協地區加快電動車生產和銷售。

PTT與鴻海此次針對未來在泰國開發和製造電動車，簽署合作備忘錄建立夥伴關係，盼將PTT在泰國市場知識、分銷網路、廣泛的客戶覆蓋率，以及鴻海備受肯定的全球智慧製造能力、在電動車技術解決方案領域的推動優勢相結合。

泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）透過視訊方式，參與此次線上簽約儀式，包括泰國副總理兼能源部長、國家經濟和社會發展委員會秘書長，泰國投資委員會秘書長及PTT主席等諸多政府官員及企業高管亦參與。

鴻海表示，與PTT建立夥伴關係旨在成立端到端平台，為泰國當地電動車產業提供一定規模的服務。泰國車廠若想投入電動車生產組裝，新成立的合資企業將能提供完整產業鏈服務，除能獲得電動車的相關服務，且能在具競爭力的成本下快速推出新車款。

雙方此次合作將涵蓋PTT在能源產業的專門知識、技術、實績、相關合作夥伴及網路，鴻海則提供智慧製造領域的產品開發能力與速度，包括提供軟硬整合方案的創新造車服務，快速縮短產品開發生產周期及推出市場速度。

PTT總裁兼執行長Auttapol Rerkpiboon表示，面對交通運輸和移動產業的未來能源時代變化，此次合作將加速PTT掌握永續成長的EV價值鏈，有助汽車業達到生產品質目標，幫助泰國成為亞洲電動車製造中心，並為泰國交通系統提供重要發展契機。

鴻海指出，新平台將建構生態系，結合電動車產業鏈中的最新技術，包括車用零部件製造、電池產品和充電基礎設施，將系統建立在鴻海倡議成立的MIH聯盟基礎上，以開放方式讓開發人員和製造商能擁有完整的軟體和硬體平台，進而構建電動車。

鴻海董事長劉揚偉表示，集團倡議的MIH開放平台與鴻海獨特的商業模式，將能契合未來電動車市場需求。這次合作證明MIH生態系正在壯大，運作模式亦受各界肯定，亦能對PTT已投入的電動車充電基礎設施和電池領域貢獻專業及技術能力。

劉揚偉認為，雙方合作將可逐步在泰國打造完整、堅實的電動車產業，透過開放模式與本地已經具備的產業優勢，相信泰國能成為全球電動車運動的領導者，讓世界看到東方底特律在新電動車領域也能持續發光發熱。

Auttapol Rerkpiboon指出，與鴻海的合作包括知識和技術提供，將幫助泰國人民建立具未來前景的技術產業，並突破國家中等收入陷阱，同時提供泰國消費者能擁有本地生產、且具成本競爭力的永續交通解決方案。

(時報資訊)