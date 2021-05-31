北市士林區社子島發生槍擊案，警方依遭槍擊的陳男指述，查出張姓、許姓男子涉有重嫌，發現同夥約10人分別乘坐3輛轎車，30日晚間10點多到延平北路7段、陳男住處談判。張嫌看見陳開門，即持改造手槍開1槍，嚇得陳躲到3樓報警，之後，又聽到樓下傳來2到3聲槍響，警方現已逮捕1名許姓共犯，並持續追查帶頭的張男以及幫眾。

張嫌等人疑與陳有金錢糾紛，昨晚找來多名友人助陣，前往陳住處尋仇，一見開門的是陳男無誤，即開槍示威。所幸子彈擦身而過，僅劃傷陳的脖子的皮膚，經送醫治療並無大礙。警方訊問陳，他卻推說不認識對方，也不知道為何開槍，至於為何開門卻避而不談，警方懷疑陳男有所隱瞞。

警方調查，陳男生活在社子島一帶，與人有利益糾紛，經陳指認開槍嫌犯疑為張嫌，警方已在案發後數小時鎖定動向，但下午卻冒出許嫌投案，自稱是他開槍，警方還在調查是否是頂替。

警方案發後，已依殺人未遂等罪報請檢察官指揮，至於是否因疫情，改由遠距訊問，待警方將張嫌拘提到案後請示檢察官，決定複訊的地點。

(中時 )