近期高端疫苗因尚未完成第二期臨床試驗就與疾管署簽下預採購合約引發各界關注，對此高端公司今天下午發出聲明稿，強調即便已與疾管署簽約，仍要等疫苗試驗結果出爐證實有效性與安全性後，才會進行交貨，若一切順利，將加速第三期臨床試驗進行，以取得國際認證為目標。

高端公司的聲明稿內容如下：

(一) 國產疫苗為國內防疫佈局中一環，為滿足國內防疫需求,本公司期待台灣盡 快取得不同國內外廠家的合法疫苗，以維護國民生命健康。

(二) 本公司自2016年起與美國國衛院(NIH)合作研發疫苗，2020年初新冠肺炎 疫情爆發，本公司即積極聯繫 NIH 並簽署授權合約，取得新冠肺炎候選疫苗及相關生物材料，於台灣進行研發及生產。

(三) 本公司執行中的二期臨床試驗係依食藥署規範執行，資料無意後試驗結果 將呈交主管機關審查。本公司與疾管署簽訂之預採購合約，在安全性及有效 性符合標準並取得主管機關核可後，方得交貨協助台灣防疫。

(四) 本公司新冠肺炎疫苗二期臨床結果如符合預期，將加速執行符合國際規範之 三期臨床試驗，以取得國際認證為目標。

(五) 本公司一秉疫苗產業是國安產業的初衷，與國內外同業並肩打氣，一齊戮力同心，共同為抗疫努力！

(中時 )