人民幣兌美元在岸價（CNY）31日收市再創逾3年新高，5月收升1.74％，連續兩個月升值，且為6個月來最大月漲幅。人民幣兌美元在岸價收報6.3607，較30日下午4時30分收報6.3654，升47個基點，創2018年5月15日以來新高。

香港信報報導，離岸價（CNH）31日最高見6.3525，截至下午5時20分，離岸價報6.3668，在岸價報6.3693。人民幣兌美元中間價連升5日，再創逾3年高，31日報6.3682，較30日升176個基點。

交易員表示，美匯指數徘徊在90關口，市場也在消化監管層密集發聲的影響，短期料延續趨勢。面對人民幣單邊升勢，監管層近期繼續密集發聲，寄望市場預期重回理性，目前從走勢看，升勢有所緩和，不過能否重新跟隨美指波動，還有待觀察。

大陸央行主管媒體中國金融時報30日發表評論員文章指出，未來可能推動人民幣貶值的四大因素不能忽視，包括聯準會退出量化寬鬆貨幣政策、美國經濟強勁復甦日帶動美元走強、全球疫情逐漸得到控制和供給能力恢復，以及美國資產泡沫可能破裂，全球避險情緒升溫。

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