萬海航運31日下午宣布，為提高營運績效及服務水準，向韓國三星重工業訂造4艘13,100箱（20呎櫃）全貨櫃輪，並於31日完成合約簽屬，將於2023年第二季起陸續交船。萬海3月下旬開始分三批簽下13艘1.3萬箱級貨櫃船訂造合約，為未來長程線擴充運力做好準備。

萬海先是在3月25日向韓國現代造船廠訂造5艘該型船，5月13日宣布購買三星重工4艘1.31萬 箱(20呎櫃)船，總金額為4.456億美元，這批船是加碼298萬美元， 買下希臘船東Capital Maritime ＆ Trading在三星的訂單，船隻可以較目前下訂船隻提前半年多，自2022年第四季開始交船。

這次向三星訂造的4艘1.31萬箱貨櫃船，根據該公司先前董事會通過的採購預算是5億美元以內，也就是每艘造價在1.25億美元以內。

萬海目前營運船隊中有83艘自有船舶，62艘外租船，公司表示此次訂造新船，主要目的為調整船隊與市場發展，使萬海營運競爭力向上提升，並提供客戶更快捷便利的服務網絡。

(工商 )