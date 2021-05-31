國內疫情不斷升溫，各種疫苗採購傳聞不斷，蔡英文總統今(31)日下午5點在總統府針對防疫工作與疫苗進度發表談話。蔡英文表示，接下來將進入大規模施打疫苗的階段，而行政院政委唐鳳也在設計預約系統，讓大家知道自己可以在何時、何地施打疫苗。不過，有不少網友質疑，沒有疫苗是要預約什麼？

蔡英文表示，接下來將進入大規模施打階段，了讓疫苗施打更有效率進行，政府會動員更多醫護能量，投入更多資源，唐鳳已經在做預約系統設計，讓大家知道自己要在什麼時候、什麼地方施打疫苗，現在這個系統正在測試階段，測試完成後很快就會上線使用，

蔡英文指出，除沿用既有的流感疫苗施打系統以外，還會開發其他系統，醫院、診所到大型施打場所，都會列入規劃，讓大家有序施打，兼顧防疫需求，是我們的原則，屆時還需要許多醫護人員協助，希望大家能踴躍幫忙，協助完成疫苗接種。

蔡英文的談話也在PTT上引起網友熱議，網友們紛紛質疑，「有預約系統沒疫苗要幹嘛」、「沒疫苗是要預約什麼？」、「預約不到BNT疫苗的系統是能做什麼？」、「沒疫苗怎麼預約」、「一個不能讓人選疫苗的預約系統嗎？」、「沒疫苗預約個屁，傻眼」、「疫苗預約是什麼神奇特殊系統，非要唐鳳才能開發，其他台灣IT業界全都死人？」。

有些網友則表示，「大家在問疫苗，只會回答沒炒股」、「完全沒提是否要用民間買的疫苗」、「疫苗呢？」、「啊我的疫苗呢」、「我管你有沒炒股，趕快給我疫苗」、「重點要不要讓疫苗進來，一句話」。

(中時新聞網)