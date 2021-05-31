氣象局統計，今天截至晚間5時，累積雨量最多處為苗栗縣泰安鄉205毫米，前10名中苗栗占有7名；若以這波梅雨鋒面自昨天至今天的累積雨量觀察，則以南投縣仁愛鄉370毫米最多。

根據中央氣象局統計，今天截至下午5時，累積雨量最多處為苗栗縣泰安鄉205毫米，其次為苗栗縣苑裡鎮、通霄鎮等；前10名中苗栗占有7名，其他地區以台中占2名、南投占1名。

氣象局預報員陳伊秀告訴中央社記者，今天降雨預估會持續到深夜，鋒面在明天上半天就北移至台灣北部海面，降雨逐漸趨緩，但因為仍有水氣殘留，各地仍有局部陣雨，山區降雨會較顯著。

這波梅雨鋒面為今年以來解旱的及時雨，根據氣象局統計30日及今天截至下午5時的累積雨量，以南投縣仁愛鄉370毫米最多；而南投在前10名中占5名，台中占3名，新竹、苗栗各占1名。

陳伊秀解釋，由於鋒面昨天起在台灣南北徘徊，而鋒面在南下之前中部已經有一些零星熱對流降雨，因此統計雨量最多的地區大多集中在中部；北部在鋒面北移至台灣北部海面後仍然會有降雨的機會。

(中央社)