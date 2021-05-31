每個人都希望可以擁有感情融洽的家人、遇見善待自己的另一半，但卻經常事與願違。搜狐命理專欄近日發文，點名射手座、天秤座和雙魚座的女性，雖然不是出身貴族，但卻天生就擁有公主命，一輩子都會被家人、另一半捧在手掌心。

1、射手座

射手女性格開朗，有著出眾的氣質，她們擅長社交，待人十分友善，總是能夠把歡樂帶給身邊的人，再加上射手女也十分注意外在形象，隨身會攜帶小鏡子、小梳子以便打理自己，這樣的性格和形象讓她們很容易吸引到許多不錯的異性，成為男生心目中的女神。此外射手女非常有福氣，婚後只要丈夫越寵她們，她們就越能夠旺夫，未來一定可以過上不錯的生活。

2、天秤座

天秤女大部分都有姣好的外貌，還有很高的品位，從穿衣打扮到言談舉止，幾乎無可挑剔，她們也很講究細節，無論生活還是工作都過得非常精緻，而且她們也很懂得做人，常常就算要委屈自己，也願意給別人十足的面子。結婚之後，天秤女不張揚的個性也能夠得到丈夫和家人的寵愛，再加上她們很擅長理財，如果娶到天秤女未來的生活肯定能過得相當順遂。

3、雙魚座

雙魚女溫柔善良、女人味十足，從小就是相當乖巧聽話的孩子，就算偶爾有些小任性，還是會被父母捧在手心裡疼愛，雖然不是真的出生於貴族的公主，但卻同樣優雅高貴。雙魚女天真爛漫的性格讓她們深受未來丈夫的喜愛，對方絕對會將她們當成寶貝一樣寵愛，後半輩子的生活不但沒有太多的壓力，還可以過得非常幸福。

(中時新聞網)