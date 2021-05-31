印度陸軍參謀長納拉萬（M.M. Naravane）近日在受訪時表示，一些國家將四方安全對話機制（Quad）描述為「亞洲小北約」是沒有根據的。他說，該機制旨在成為一個研究印太地區具體問題的多邊組織，沒有成為軍事聯盟的打算。中國曾多次表達對西方對話機制的反對，納拉萬此一說法暗示，四方對話機制並非針對中國軍事聯盟。

據《法國國際廣播》報導，納拉萬向印度報業托拉斯（PTI）表示，「四國安全對話機制既不打算也不試圖成為一個軍事聯盟。它的目的是成為一個多邊集團，專註於印太地區的具體問題。」他強調，一些國家將四方安全對話機制描繪成一個軍事聯盟，這些毫無根據的猜測，引起沒有必要恐懼。

報導指出，中俄兩國此前都曾對由美日印澳主導的這一新興區域性倡議給予批評和質疑。俄羅斯外交部長拉夫羅夫上個月在談到亞洲出現的新興聯盟時使用了 「亞洲版北約」一詞，被認為是暗指四方安全對話機制。納拉萬在採訪中還提到了今年3月的四方對話首次領導人峰會，峰會承諾加強區域合作，應對目前的挑戰，這些挑戰不限於軍事和國防合作，而是包括印太地區面臨的所有安全挑戰。

納拉萬說，四方安全對話機制目標是建立一個自由和開放的印度洋-太平洋，運作的議題包括新冠疫情的健康和經濟影響、氣候變化、網路空間、基礎設施發展、反恐和人道主義援助及救災等問題。他解釋說，北約作為一個軍事聯盟源於二次大戰後與蘇聯之間的兩極對抗，但是四方安全對話機制的目標不是成為一個軍事聯盟。

報導表示，印度一直堅持表示，四方安全對話機制不針對任何國家。印度總理莫迪在2018年新加坡香格里拉對話會上闡明了對印太地區的態度。他說，包容性、開放性以及東盟的中心地位和統一性是印度的印太願景的核心所在。他指出，東盟組織是印太地區的一個關鍵利益攸關方。

(中時新聞網)