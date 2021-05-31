佛光山等民間團體要捐贈疫苗給台灣，但中央疫情指揮中心卻說「應該由中央政府與原廠簽約採購」，潑了民間一盆冷水。國民黨立委陳以信直言，政府刁難疫苗進口莫此為甚，並指就連前總統陳水扁、馬英九都不曾阻擋疫苗，呼籲總統蔡英文以蒼生為念，不要再阻擋疫苗。

陳以信今(31日)在臉書上表示，看到政府買不到疫苗的困境，國內企業與慈善團體都願伸出援手，但現在政府卻又找藉口推託，非要遵守「政府與原廠簽約採購」，與「中央進行統籌分配」的原則不行？政府刁難疫苗進口莫此為甚。

陳以信指出，其實過去政府又不是沒接受過國外捐贈疫苗，台塑從2007年開始，就長年捐贈老人肺炎鏈球菌疫苗給政府，12年下來已有一百多萬劑，疾管署還特別頒獎給台塑！可見陳水扁沒有擋疫苗，馬英九沒有擋疫苗，為何蔡英文就要擋疫苗？

陳以信呼籲蔡英文，請以蒼生為念不要再鐵石心腸，不要再擋疫苗，否則就等著遭到台灣人民的唾棄。

此外，針對疫苗問題，蔡英文則在今天下午發表的談話中提到，這段期間國際疫情仍然險峻，造成疫苗市場的供需有很大的落差，供貨也相當緊張，各國政府都窮盡能力，希望能以最快的速度取得更多的疫苗，「台灣也是如此」，同時，他也指出，行政院已成立窗口和欲捐贈疫苗的團體聯絡。

(中時新聞網)