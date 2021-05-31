為避免市場成為隱形傳播鏈，嘉義縣政府強力建議各鄉鎮市公、民有市場採取自主分流，透過身分證字號尾數進行單雙分流、分日採買。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為避免市場成為隱形傳播鏈，嘉義縣政府強力建議各鄉鎮市公、民有市場採取自主分流，透過身分證字號尾數進行單雙分流、分日採買。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

鑑於許多縣市確診者有一定比例足跡遍布當地傳統市場，為避免市場成為隱形傳播鏈，嘉義縣政府強力建議各鄉鎮市公、民有市場採取自主分流，透過身分證字號尾數進行單雙分流、分日採買。

縣府表示，傳統市場是民眾採買民生必需品地點，目前沒有關閉，但為了避免成為下波傳染途徑，必須先做好各項防疫措施，各縣市也陸續推廣採買分流，表示民眾可自主依身分證字號尾數單數者，於周一、三、五、日至市場採買，身分證字號尾數雙數者，周二、四、六至市場採買，減少群聚風險。

縣府表示，除政府的強制措施，更需要民眾自動自發，民眾和攤商彼此提醒落實，才能安然度過這波疫情，希望民眾到市場謹記「少去多買，一次購足，要買可以，落實實聯，避免交談，減少停留，線上採買，安全快速，自主分流，全民共識」。

縣府也請鄉鎮市公所加強維持正常營運傳統市場各項防疫措施，除加強派員稽查勸導配戴口罩、禁止試吃及內用外，也加強消毒頻率，並建立實聯制，盡可能以單一出入口進行管制。

部分市場型態難以執行者，也盡量減少出入口，並於各出入口張貼實聯制圖卡供不同出入口進出的民眾掃描登記，同時督促市場管理人員及攤商互相合作，務必落實提醒民眾進入市場使用實聯制。

(中時 )