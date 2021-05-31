為提高營運績效及服務水準，萬海航運今日與韓國三星重工業簽約，訂造4艘13,100櫃全貨櫃輪，將於 2023年第二季起陸續交船。萬海航運目前營運船隊中有83艘自有船舶，62艘外租船，此次訂造新船，主要目的為調整船隊與市場發展，使萬海營運競爭力向上提升，並提供客戶更快捷便利的服務網絡。

除了擴張船隊，萬海航運也與國立台灣海洋大學合作，共同推廣商船學系、輪機工程學系學士後專班學程，以鼓勵欲轉換職涯的社會人士加入船員工作領域。萬海表示，為提升台籍船員的專業能力以及提供船員優質工作機會，一直以來是萬海航運積極投入力及努力的重要目標，而透過學界與產業的結合就是最佳的管道之一。

萬海航運將補助110學年度國立台灣海洋大學商船學系、輪機工程學系學士後專班假日組學生，提供全額學雜費、公約培訓費以及住宿補貼，減輕學生就讀期間的經濟壓力，並於學生在校期間與該校共同培育，以期建構出一系列完整且齊全的訓練課程，強化學生船員的職能，更提供畢業後就業機會，提升學士後專班學生就業比例。

萬海航運表示，對於台灣海事教育，在海事人才的栽培與付出給予高度的支持與認同，樂於與海事學校建立產學合作，本次與國立台灣海洋大學勢必能共同培育出更多優質的航運人才，為台灣海運貢獻一己心力。

(中時 )