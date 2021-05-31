中碳（1723）董事長羅文驥屆齡退休，中碳公司5月31日召開董事會，推舉推舉中鋼技術部門助理副總經理杜清芳接任。

中碳表示，中碳新任董事長杜清芳，是美國范德堡大學化學工程研究所博士，現任中鋼技術部門助理副總經理，日前先被改派為中碳法人董事，31日董事會，正式被推舉為董事長。

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