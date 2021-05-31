中鋼助理副總杜清芳 接任中碳董事長 18:212021/05/31 工商 顏瑞田 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中碳（1723）董事長羅文驥屆齡退休，中碳公司5月31日召開董事會，推舉推舉中鋼技術部門助理副總經理杜清芳接任。 中碳表示，中碳新任董事長杜清芳，是美國范德堡大學化學工程研究所博士，現任中鋼技術部門助理副總經理，日前先被改派為中碳法人董事，31日董事會，正式被推舉為董事長。 台南本周完成醫院清零計畫 黃偉哲怒斥拿疫情開賭盤可恥 參謀總長熱門人選 張哲平、陳寶餘、王信龍 (工商 ) #中鋼 #中碳 #杜清芳 #董事長 #推舉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《櫃買市場》債市里程碑 社責債券上櫃 10:012021/05/18 財經 《台北股市》盤中焦點股：中鋼、台積電、長榮、群創、萬海、國泰金 10:182021/05/18 財經 疫情大爆發又大停電 蔡政府臉超腫 港媒傻眼：怎沒人下台？ 09:552021/05/18 政治 批評女員工外貌 老板還提告索賠100萬遭法官判敗訴 10:012021/05/18 社會 下任潛艦國造小組召集人 劉志斌呼聲高 04:102021/05/18 焦點要聞 台中醫神坐鎮廟埕 民眾祈求疫情散去 04:102021/05/18 地方新聞 外資：先避開內需消費概念股 04:102021/05/18 財經要聞 國軍33化學兵群擴大支援 挺進北市重要交通場站清消 11:482021/05/18 生活 仁惠醫院女護理師快篩後呈陽性 疑健檢排隊時被感染 11:402021/05/18 生活 台股翻紅盤中大漲逾700點 利空出盡還是假突破？ 12:342021/05/18 財經 可治新冠肺炎 衛福部核發中藥「清冠一號」臨時藥証 12:072021/05/18 生活 財經熱門新聞 吃下政府大訂單 高端疫苗竟殺跌停 網驚曝1句恐怖真相 - 財經 鋼價不是大陸說了算 17檔鋼鐵攻頂 下波換這種股票噴出 - 財經 航運、鋼鐵、紡織、半導體 誰是下半年最佳投資標的 - 財經 美股閃崩不遠了？經濟學家曝未來6周恐暴跌80％ - 財經 台積3奈米 超微提前灌單 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。