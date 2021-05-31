全國新冠疫情持續升溫，截至昨日為止，新北市仍為全台確診病例最多的縣市，警察身處防疫的第一線，除了打擊犯罪與維護交通外，更要隨時留意八大行業是否營業？稽查未戴口罩、勸導不要群聚及協助疫調等工作，但面對看不見的敵人「COVID-19病毒」，難免會擔心染疫，此時疫苗的施打與接種就被視為「護身符」，淡水警分局於（28）日下午2時分別在分局禮堂及三芝衛生所施打128劑疫苗。

接受疫苗施打的陳姓警員表示，疫情升溫以來，面對未戴口罩或八大行業這些不特定民眾，取締當下並不清楚對方是否染疫，雖然配戴口罩、手套與護目鏡，但防護效果畢竟無法達到萬全，難免增加染疫風險，今天打過疫苗後，除了保護自身健康外，也可以避免傳染給他人。

打完疫苗的黃姓女警表示，新北市確診人數持續攀高，出勤除了要面對未知的治安與交通狀況外，更要注意做好防疫措施，身心隨時都處於高壓狀態，接種過疫苗產生抗體後，可以稍稍舒緩緊繃的壓力與感到寬心。

淡水警分局表示，防疫期間，員警肩負很多防疫重擔，執勤過程中會近距離的接觸民眾，讓自身暴露在高度的染疫風險當中，這波疫苗施打對象以派出所、交通分隊及偵查隊外勤員警為主，希望提供他們多一層保護，可以更安心的工作。

(中時 )