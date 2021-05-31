門諾基金會送餐員進行送餐服務。（門諾基金會提供／羅亦晽花蓮傳真）

有些長輩居住簡陋又位處偏鄉，送餐員仍提供送餐服務。（門諾基金會提供／羅亦晽花蓮傳真）

送餐員放好便當後，還會喊一聲「阿公／阿嬤，便當放好囉」，提醒長者出來取餐。（門諾基金會提供／羅亦晽花蓮傳真）

全台防疫進入三級警戒，日照中心、長照據點等陸續停辦，仰賴共餐模式長者因而遭受影響，門諾基金會未解決長輩餐食難題，送餐服務除了維持原有個案外，也將共餐長者納入服務對象，近日每天平均送出670個便當，讓送餐的關懷愛心不因疫情而打烊。

門諾基金會執行長邱燕銀說，多數獨居長者一天當中，唯一會見到的人就是送餐員，長者平時了期待餐點到來外，也期待和送餐員打招呼、互相問候。負責美崙地區的送餐志工何大哥則說，擔任送餐志工將滿3年，和長輩們平常就像朋友，之前有位行動不便又獨居的阿公，會請自己協助換燈泡、教他使用3C產品，自己也樂於協助幫忙。

不過礙於防疫關係，門諾基金會目前送餐服務皆以不接觸送餐為主，將便當放入保溫袋，若是行動不便的長者，則依需求處理，同時也全額補助第一線服務人員辦理防疫險，並配發酒精、防護面罩、護目鏡等，服務同時讓大家也能保護自己。

負責壽豐鄉的送餐員陳孝祈表示，許多長者因資訊接受管道不多，送餐時，都會藉機宣導防疫措施，告知他們目前疫情情況，希望增加長者的防疫意識；不過疫情關係，現在以不接觸送餐為主，長者需要時間適應，而送餐員放置便當於送餐帶後，仍然會喊一聲「阿公／阿嬤，便當放好囉」，替他們增添安心與關懷。

邱燕銀說，門諾基金會會盡力替送餐員或者送餐志工做好防疫措施，維持送餐服務的能量，讓長者們在疫情之下仍能「好好吃飯」。目前也運用滙豐銀行去年所發起的防疫專案款項，購買物資與乾糧，下周將陸續配發給個案，讓長輩們放在家中以備不時之需。

(中時 )