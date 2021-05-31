賴東賢、王碩瀚一個是霸道總裁、一個是傲嬌員工。（Vidol提供）

Vidol 的BL原創網劇《約‧定I DO》首集播出後好評不斷，在腐劇圈引發高度關注，賴東賢與王碩瀚分別飾演霸道總監與傲嬌員工，初次見面即不打不相識，並意外展開甜蜜又危險的同居生活。兩人CP感從戲內延伸到戲外，不論宣傳通告還是線上直播，都展現出自然甜暱的互動，讓網友看了心花怒放，大讚「賴東賢一笑我就被電到」、「每次都被撩得措手不及」。

兩人對戲時，常常活在自己的小世界，賴東賢笑說：「不需要特別去逗他，他本身就是個自娛娛人的開心果了，有時聽到他脫口而出的一句話，就會發作內心的笑出來，更不用說他常出現一些可愛脫序的行為了。」王碩瀚則為自己平反：「正式拍攝時我可是很認真嚴肅的！」並透露一開始接這部戲時知道會有吻戲，但不曉得有這麼大尺度的親熱戲，當下看到劇本有被嚇到，演出時腦袋一片空白，清醒後才發現已經演完了，他笑說：「但這樣的反應似乎正好與劇情角色吻合。」

賴東賢、王碩瀚與日本都有一些淵源，賴東賢因外型酷似沖繩派明星，差點就在日本出道，曾是男團noovy團員的王碩瀚則去過日本發展，兩人都會一些日文，也因此在開拍前與日本投資方視訊面試時都留下深刻印象。賴東賢回想起先前有機會赴日發展，卻仍選擇留在台灣扎根，他自認是慢熱的人，當時在台灣尚未熟悉這圈子環境，若忽然換一個新環境而沒有充分把握，會怕反而適得其反，這幾年開始慢慢累積作品與經驗，也希望在疫情緩解後，能有機會至日本或其他海外地區嘗試不一樣的工作型態。

王碩瀚透露當初與日本投資方視訊面試時，因會說日文而加分，一開始對著攝像頭自我介紹還有些緊張靦腆，但在正式試戲時馬上就進入狀況，一心只想把角色演好。劇中老闆賴東賢訂下了同居的生活公約，王碩瀚笑說那時在日本宿舍，也是幾個大男生住在一起，還好老闆沒有像劇情一樣擬定公約，但大家會把各自的部分負責好，不造成其他人困擾，因此沒有因生活習慣不同而產生摩擦。

(中時 )