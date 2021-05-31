LINE pay驚傳故障！今（31日）陸續有網友發現LINE pay功能無法使用，結帳時要輸入密碼卻打不開，對此，LINE pay官方隨後發出聲明表示，由於一卡通公司資料庫異常，導致註冊LINE Pay Money用戶無法登入LINE Pay，目前已恢復服務。
今下午網友在PTT上發文問卦「LINE pay不能用？」表示因疫情沒事不外出，想說在家要轉個小錢，卻發現LINE pay打不開 ，「只有我這樣嗎？」隨後陸陸續續有網友指出，在買東西時無法使用LINE pay功能，整體故障時間約持續一個小時。
對此，LINE pay官方也發布公告表示，「因一卡通公司資料庫異常，以致已註冊LINE Pay Money之用戶自今（31）日台灣時間16：22分起無法登入LINE Pay。」但若用戶無註冊LINE Pay Money帳戶，仍可透過綁定之銀行卡正常付款，不受本次障礙影響。官方指出，系統已於17：18恢復服務。
(中時新聞網)
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