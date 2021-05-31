台灣因為本土疫情嚴峻，運動實境節目「全明星運動會」第二季因爲疫情關係，將暫停錄影，昨（30日）該節目播出創下2.52良好的收視率佳績。昨（30日）江宏傑在IG分享：「今天會是播出的是存檔最後一集。」江宏傑帶領紅隊加油打氣的畫面曝光，引起許多網友的討論。

江宏傑昨（30日）在個人IG分享：「今天播出的是存檔最後一集，龍舟、鐵餅、男女400接力，沒有到最後一刻我們紅隊是不會放棄的！」看得出來對於節目暫停相當不捨，身為紅隊領隊的他，在節目中凝聚紅隊的團隊志氣、團隊精神，帶領藝人選手們而累積不少人氣，更是有網友覺得江宏傑相當帥氣，是否要出寫真。

江宏傑表示：「從參加全明星運動會到現在也一段時間，想起當選手時，也經歷過這樣的過程，每一位專業的運動員，都在輸贏中度過，一個賽事就只有一個冠軍獎杯。」他坦言，或許現實告訴自己離冠軍可能還有一段很大的距離，但在他們的內心裡，仍然不會有放棄想拿到冠軍念頭。

許多網友在底下留言表示：「老大第三張殺氣騰騰喔」、「被這張帥到！」、「第3張有股殺氣要把隔壁的殺掉Go Red永不言退」、「紅隊加油！一起守著電視」、「紅隊加油！一起守著電視」、「紅隊加油 但為什麼每次看都超緊張的」、「一定準時收看之等待破音」、「傑哥 心無旁騖，勝利將是紅隊險勝，加油！」、「紅隊很棒，小傑更棒！」、「龍舟真的很熱血」、「相信你們得到的比失去的多」

(中時新聞網)