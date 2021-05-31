全台新冠肺炎疫情升溫，各級學校學生全面停止到校上課，須採行遠距教學，但卻有一些貧困的家庭缺乏電腦。台灣世界展望會南區辦事處長林惠君5月31日表示，目前仍有200名展望會服務的孩童，家中缺乏數位設備資源，希望大家伸出援手。

「能擁有一台電腦，是一件幸福的事，讓我不用擔心學習進度落後其他人！」來自展望會的受助童小瑞，今年就讀高一，家中還有兩名念國中的弟弟。小瑞與弟弟們都是由母親一人獨自撫養長大，生活雖然過得辛苦，但小瑞與弟弟都相當懂事，也很認真讀書，希望未來能改善家裡的經濟環境。

小瑞表示，現在學校因疫情採用線上教學，「很感謝有企業及時捐助電腦給我使用，解決了許多困擾，能擁有電腦，真是一件幸福的事。」

台灣世界展望會南區辦事處說，目前仍有200名展望會服務的孩童，家中缺乏數位設備資源，展望會誠摯邀請社會大眾一同伸出援手，讓孩子感受愛與關懷，更有機會懷抱夢想、轉變未來。捐款請利用郵政劃撥帳號：01022760，戶名：財團法人台灣世界展望會，更多相關資訊請洽（07）722-3608＃66。

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