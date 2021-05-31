台灣5月新冠肺炎確診人數激增，其中台北市、新北市更是此波疫情的重災區，新北市長侯友宜昨日公布確診足跡分析，第一名是「傳統市場」共3萬7722筆足跡，佔38%，其次是賣場的28%，顯示民眾在採買場所的感染風險高。重症專科醫師黃軒也指出，經研究證實病毒在傳統菜市場傳播給人的機率，會比一般高出2-34倍。

黃軒醫師在臉書貼文「傳統菜市場是COVID-19的窩」，他解釋香港2006年爆發SARS，研究人員發現傳統菜市場傳播的病原體例如病毒、細菌，透過人類、家畜、海鮮等活體生物體內共同相互傳播，也提到「部分病毒通過基因重組機制，在有利新環境下，做出適應環境壓力」，演化成所謂的變種病毒。

醫師也指出，日本研究人員發現COVID19經傳統市場傳播給人的機率，會比一般高出2-34倍，「顯示COVID19一旦出現在傳統菜市場，傳播力是很強的」，加上無症狀的染疫者，再回到傳統市場繼續買菜，然後再傳給攤販，一直不停擴散下去，直到大爆發或有確診病例被發現出來為止。

另一項研究則發現，80%都是輕症和無症狀季節性的病毒，只有4%的感染者會去尋找醫療服務，「這更加難以提早發現這些流行病毒的存在」。

黃軒醫師指出，要降低傳統菜市場內的感染情況，除了政府規定管制措施，消費者也能確實做好人潮分流及實聯制、以及個人防疫保護。黃軒醫師也強調，「任何民生銷售物資的地方，都已是COVID19病毒的紅色警戒區域」，須倚賴全民落實防疫，才能脫離嚴重的疫情擴散。

目前各縣市政府也提出應對措施，避免傳統市場成為疫情破口，基隆市、桃園市、台中市、桃園市、高雄市、新竹市、宜蘭縣、雲林縣等都陸續宣布，依身份證尾數進行分流管制，加強宣導呼籲民眾配合。台北市、台南市則是呼籲民眾自主分流。新北市傳統市場，均由自治會訂定各別的管制作業方式，如果沒有辦法做到就停業。

(中時新聞網)