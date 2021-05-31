國內疫情持續升溫，疫苗卻極為有限，台中市長盧秀燕今天(31日)罕見動怒，詢問蔡英文總統、行政院長蘇貞昌以疾疫情指揮中心「疫苗呢？現在是怎樣？」對此，台北市議員羅智強表示，「盧秀燕讚」，並指盧秀燕此言大快人心，明確反應民眾的擔憂，不愧是台中的媽媽市長。

盧秀燕表示，全民打疫苗是現在疫情唯一的解方，可惜現在全國疫苗少得可憐，一劑難求，就連醫、護、警、消人員都缺疫苗，更何況各行各業全國2300萬人民幾乎都沒有打疫苗，她要替全民來問：「蔡總統，疫苗呢？」「蘇院長，疫苗呢？」「中央CDC，疫苗呢？」

對此，羅智強今天也在臉書上表示，「盧秀燕讚！」，並指盧秀燕在今天下午的防疫記者會要蔡英文不要再畫大餅，連警消醫護一線人員的疫苗都不夠打，還怒嗆現在是怎樣？實在是大快人心。

羅智強指出，從萊豬議題到疫苗，無論面對美國或中央政府，盧秀燕從未退縮，且明確反應民眾的擔憂，直接說出人民的心聲，著實令人佩服，不愧是台中的媽媽市長，台灣現在最不需要的就是為錯誤政策擦脂抹粉的政客，讓我們一起幫為民而怒的盧秀燕加油。

網友們也留言回應，「要疫苗才活命，我們不要畫大餅的胡話」、「爭取BNT疫苗是扭轉人民對國民黨負面印象的最好時機，突破吧！國民黨！加油」、「好加在，台中沒有選錯市長」。

(中時新聞網)