疫情嚴峻，許多生態、環保相關調查活動因此暫停，觀樹教育基金會經營雲林縣口湖鄉成龍溼地10餘年，已成為地層下陷區域從劣勢翻轉為優勢的首例，為避免生態資料因疫情中斷，最近基金會生態調查改為單兵作業，希望保留完整的生態資料，留予後人做為溼地經營的參考。

成龍溼地自2009年起，由林務局以「生態休耕」方式保留溼地，並與觀樹教育基金會合作進行「成龍溼地社區學習參與計畫」，每年舉辦「成龍溼地國際環境藝術節」邀請國際藝術家與居民共同創作，成功復育了生態豐富的成龍溼地，還獲選2018年國家永續發展獎。

觀樹教育基金會主任郭淑貞表示，成龍溼地經過多年經營，已於2019年7月列為國家重要溼地，吸引黑面琵鷺等118種鳥類棲息，近幾年黑面琵鷺頻頻現身成龍溼地，記錄數量最多1次超過50隻，大批生態資料可做為日後溼地營造的參考。

近日疫情延燒，各地生態調查紛紛喊停，但基金會不希望生態資料就此中斷，因此調查工作由以往的1至3人1組改為單兵作業，目前因疫情溼地幾乎無人參訪，調查人員單兵作業，可兼顧防疫與調查工作。

調查人員指出，最近觀察到還有不少黑腹燕鷗停留在成龍溼地，以往黑腹燕鷗大多會在5月離開台灣北返，但不知是否因暖化效應而繼續停留在台灣；另外埃及聖䴉的移除已有成效，最近看到的聖䴉都是個位數，且久久才看到1次。

郭淑貞說，基金會為鼓勵在地學童參與溼地營造，於成龍國小成立「成龍溼地偵探社」，防疫期間為了保護學童們的安全已暫停運作，偵探社工作人員則遷移至國小附近的高腳屋，繼續為生態調查而努力。

(中時 )