不捨醫警消！北投飲品店百杯飲料獻愛 暖老闆盼微薄力度低潮

全台疫情嚴峻，連續兩週確診數，單日都破百例，令不少人戒慎恐懼。而台灣最美麗的風景，北市北投崇仁路上，有家超暖心手搖飲店，不捨守護第一線的醫護警消人員，近日陸續送上百杯的飲料，獻上他們的溫暖。手搖店店長蕭先生接受《中時新聞網》訪問，向各界喊話「親力親為、響應愛心。」

北投手搖店蕭店長送百杯飲料飲，力挺醫警消人員的辛勞。（照片/游定剛 拍攝）

現年37歲的蕭店長，在北投經營飲料店雖只有一年多，卻受到不少鄉親的支持，蕭店長無奈表示，疫情嚴峻，護理人員工作很辛苦，心裡也承受很大的壓力，附近的榮總、振興醫院有很多支持他們的顧客，決定在醫護人員最困難的時間，盡點微薄之力，給予溫暖與鼓勵。

北投手搖店送飲料到醫院挺醫護人員。（照片/《澄糖入室》提供）

堅守工作崗位之餘，蕭店長透露，他把想盡份力的事告訴總公司，沒想到老闆不但大力支持，還希望將心力擴張，在最嚴峻的時期，讓他們（醫警消人員）能獲得到社會溫暖。蕭店長也向各行各業喊話，在自己能力所及狀況下，大家有錢出錢、有力出力。

醫護人員對於手搖飲店業者獻愛心，表示非常感動與感謝。（照片/《澄糖入室》提供）

讓愛蔓延出去，四處送暖的過程中，讓蕭店長印象最深刻的是，那天送飲料到榮總醫院門口時，出來迎接的是醫護人員，她全副武裝密不通風的防護衣，看得出神情相當疲憊，不過見到他們送來愛心飲料，表示萬分感動與感謝。

北投手搖店獻愛心，送飲料至鄰近警消分隊。（照片/《澄糖入室》提供）

分秒必爭前線救命，醫護人員甚至忙到沒時間用餐，蕭店長表示，如果在他們休息時，能夠喝上一杯飲料，來紓解壓力或營養的補充，感受到社會充滿溫暖。蕭店長提及，日前在《台北之北投幫》社團一篇PO文，引起廣大迴響，網友不僅反應熱烈，也陸續有人來加入響應活動，甚至昨晚打烊前，一位先生來訂50杯飲料，指定送到榮總醫院，對方低調不想要屬名，只希望把心意送達就好。

訪問最後，蕭店長不忘感謝網友及鄉親們的支持，給予滿滿回饋與肯定，期盼社會大眾也能將善意分享出去，團結一心、共度疫情難關。

(中時新聞網)