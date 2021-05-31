國內今（31）日新增274例本土個案，校正回歸73例，總計347例，指揮官陳時中表示，目前Rt值（有效再生數）為1.02，已從最高峰15日的數值15往下降，代表疫情逐漸受到控制，當數值低於1時，疫情就會趨緩；而前台大感染科醫師林氏璧則在臉書PO文，看到Rt值趨勢圖喜憂參半，呼籲大眾開心5秒就好，將Rt值壓低才是重點。

林氏璧解釋何謂Rt值，即為加上時間變化的R0值（基本再生數，是指初發個案在可傳染群體中，傳染給別人的案例數量），其數值會隨著公衛措施變動，若數值小於1，疫情就會逐漸趨緩。

指揮中心今天公布的Rt值趨勢圖，陳時中說讓大家看看這段時間努力的成果，目前Rt值已接近1.0臨界點，基本上疫情朝可控制的方向前進。（圖／指揮中心提供）

林氏璧說：「很怕大家開始放鬆，老話一句，高興五秒鐘就好，這只是說明14天的努力是有效的，但要維持一樣的強度繼續把Rt值壓低」。（圖／翻攝自臉書）

指揮中心發言人莊人祥也解釋，疫情開始爆發時說的R0值就是基本再生數，意思是當病毒進入沒有相關抵抗力的人口族群時，平均可以傳染給多少人的估計值，不過後期不是所有人都沒有抵抗力，這時病毒再生數稱為Rt值，目前最新數字是1.02，代表平均每個病人可傳給1.02個人；只要Rt值低於1，表示疫情就會開始反轉，而台灣的Rt值已陸續下降，估算數字是1.02，明後天沒太大意外的話，Rt值就有可能小於1。

林氏璧在臉書上說，指揮中心今天（31日）公布最新Rt值為1.02，此消息一則以喜、一則以憂，「很怕大家開始放鬆，老話一句，高興五秒鐘就好，這只是說明14天的努力是有效的，但要維持一樣的強度繼續把Rt值壓低」，若想和澳洲、紐西蘭一樣花1個月、3個月達到清零，需要大家嚴守3級警戒措施。

陳時中今日在記者會提到，今天公布的Rt值是讓大家看看這段時間努力的成果，根據整體報告，昨日（30日）Rt值約在1.02，最高點是在13日到15日，Rt值高達15，經過三級警戒等防疫措施，目前Rt值已接近1.0臨界點，基本上疫情朝可控制的方向前進。

(中時新聞網)