總統府發言人張惇涵今天證實，一名總統府正哨衛兵確診，但期間並沒有進入總統府主建築物內，也沒有與總統府員工有長時間的近距離接觸，和總統、副總統也沒有任何接觸史，「總統、副總統健康無虞，請國人朋友放心」。

張惇涵表示，憲兵211營有一名弟兄於5月29日確診，為中央流行疫情指揮中心公布之確診案例。經查，這名弟兄於5月23日至5月25日擔任總統府一號門正哨衛兵，但期間並沒有進入總統府主建築物內。

他說，該名弟兄於5月26日休假後，因為身體不適前往篩檢，後於5月29日確診，目前正在醫療院所安置治療照顧中。而與這名弟兄同寢室的親密接觸者有2名弟兄，目前沒有身體不適症狀，已經完成篩檢，均為陰性，且都已實施隔離。

張惇涵表示，憲兵211營已經於5月29日針對全營活動區域實施全面清消作業，同時，嚴格管制分流動線、要求官兵自我健康偵測，徹底落實所有官士兵防疫措施。

(中時 )