桃園區公所爆發3人染疫、停止洽公後，昨恢復辦公，洽公人潮仍不如過去，公所為防疫，添購紫外線公文殺菌機和實驗室等級的無塵腳踏墊，避免公文往返和員工上班時帶進病菌。（蔡依珍攝）

桃園區公所爆發3人染疫、停止洽公後，昨恢復辦公，洽公人潮仍不如過去，公所為防疫，添購紫外線公文殺菌機和實驗室等級的無塵腳踏墊，避免公文往返和員工上班時帶進病菌。（蔡依珍攝）

桃園區公所爆發3人染疫、停止洽公後，昨恢復辦公，洽公人潮仍不如過去，公所為防疫，添購紫外線公文殺菌機和實驗室等級的無塵腳踏墊，避免公文往返和員工上班時帶進病菌。（蔡依珍攝）

桃園區公所爆發3人染疫、停止洽公後，昨恢復辦公，洽公人潮仍不如過去，公所為防疫，添購紫外線公文殺菌機和實驗室等級的無塵腳踏墊，避免公文往返和員工上班時帶進病菌。（蔡依珍攝）

桃園區公所爆發3人染疫、停止洽公1周後，今恢復辦公，但洽公人潮冷清，公所為防疫，除落實A、B區分流辦公，更創市府之先，添購紫外線公文殺菌機和實驗室等級的無塵腳踏墊，避免公文往返和員工上班時帶進病菌。桃園市長鄭文燦則宣布，市府同仁比照醫護，因公隔離發3萬、確診發10萬。

桃園區公所上周二爆發1主管、2檔案室員工確診，25日起居家辦公4天，所幸其他289位員工採檢均陰性，今恢復辦公，有員工還自備護目鏡，但僅零星民眾戴口罩洽公，人潮不如以往。

區長陳玉明指出，確診3員工都是輕症，2人在醫院、1人居家隔離。他說，兩棟辦公室已經過2度全面大消毒及靜置，昨起全面貫徹A、B組分流辦公，B組在4樓大禮堂、A組分散在1至3樓，動線、電梯和停車場全都錯開、禁交織。

陳玉明也提到，考量公文仍要在A、B組間往返，上周即斥資8萬餘元緊急採購全市府第一台公文紫外線消毒機，經長庚大學實證、消毒40秒有效抑菌率達99.9％，相關公文若有交會，必須到登記台殺菌後才能分送，避免公文傳遞成病毒媒介，除此之外，也添購無塵室等級滅菌地墊，避免鞋子成防疫破口。

鄭文燦今除前往公所打氣，也宣布因應「桃醫事件」規畫的防疫慰問金，也全面擴大到公務人員，市府一級、二級機關單位及勞基法聘任人員皆一體適用，如因執行勤務而居家隔離，發給慰問金3萬元，如因勤務確診者，則發給慰問金10萬元，由各單位提報衛生局核發，經費由市府預算支應，且原有的傷病慰問金不受影響，另外核發，像是桃園區公所及清潔大隊龜山中隊都適用，讓同仁在執行公務無後顧之憂。

(中時 )