新北市長侯友宜防疫猛衝被綠營盯上了？臉書粉專「奉命刑事」、「抓到了，這梗很綠」於5月30日透過臉書粉專，移花接木一張侯友宜5月13日巡視全市消毒的照片，造假成示範群聚的梗圖。對此，新北市議員王威元霸氣喊話，他決定告發這些散播作假的粉絲團，在疫情肆虐的時刻，不能容忍這些蟑螂在網路上肆無忌憚，「造假小編們，我們法院見」。

粉絲團造假梗圖。(圖/翻攝自 王威元臉書)

新北市政府市場處曾於13日發表新聞稿稱，隨著疫情升溫，新北市進入防疫備戰狀態。為確認市場落實出入口管制、攤商及消費者佩戴口罩，市長侯友宜上午視察中和區枋寮公有零售市場，要求以最嚴格態度面對疫情。侯友宜表示，市場供應民眾生活所需，是最貼近市民的地方，須以最嚴格的標準看待，請大家出門戴好口罩、勿恐慌，共同度過難關。

不料，視察照片竟遭「奉命刑事」、「抓到了，這梗很綠」這兩個粉絲團，在疫情嚴峻的當下，造假成示範群聚的梗圖。

王威元31日透過臉書表示，他很遺憾民進黨側翼為了轉移焦點可以做到是非不分、造假的行為。因此，他決定告發這些散播作假的粉絲團，在疫情肆虐之際，不能容忍這些蟑螂在網路上肆無忌憚，民主的台灣社會可以虛心接受批評，但絕不能容忍作假抹黑。

🙅‍♂️政治不能作假、政治不能泯滅人性🙅‍♀️ 🤦‍♂️2021年5月30日「奉命刑事」、「抓到了，這梗很綠」這兩個粉絲團，在疫情嚴峻的當下，拿5月13日侯友宜市長巡視全市消毒的照片，造假成示範群聚的梗圖，我實在很遺憾民進黨側翼為了轉移焦... 由王威元發佈於 2021年5月31日 星期一

(中時新聞網)