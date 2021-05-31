國產高端疫苗才二期臨床試驗，衛福部疾管署就決定採購500萬劑新冠疫苗，引發外界熱議，炒股陰謀論盛傳不斷；面對種種不利傳言，高端疫苗今發出聲明稿，強調新冠肺炎疫苗二期臨床結果符合預期，將加速執行符合國際規範的三期臨床試驗，以取得國際認證為目標。

對於國人關切二期臨床解盲細節，以及何時進入三期臨床等，高端疫苗則不願意多談。

高端疫苗僅表示，自2016年起與美國國衛院(NIH)合作研發疫苗，2020年初新冠肺炎疫情爆發，即積極聯繫NIH並簽署授權合約，取得新冠肺炎候選疫苗及相關生物材料，於台灣進行研發及生產。

對於執行中的二期臨床試驗，高端疫苗表示，依食藥署規範執行，資料解盲後，試驗結果將呈交主管機關審查，強調高端疫苗與疾管署簽訂的500萬劑預計採購的合約，其安全性、有效性皆符合標準，將取得主管機關核可後，即可交貨並協助台灣防疫。

高端疫苗認為，國產疫苗為國內防疫佈局中的一環，為滿足國內防疫需求，高端期待台灣盡快取得不同國內外廠家的合法疫苗，以維護國民生命健康。

(中時 )