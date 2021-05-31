索馬利蘭(Somaliland)在周一舉行的議會和地方選舉，並且邀請國際觀察員前來參觀，這個被國際認定索馬利亞的半自治地區，在突顯他們與混亂的索馬利亞是不一樣的。

半島電視台(Aljazeera)報導，索馬利蘭於在1991 年脫離索馬利亞，國名定為索馬利蘭國(State of Somaliland)，但是這麼多年來，沒有國家承認們的地位。儘管缺乏國際認可，索馬里蘭仍保持著自己獨立的政府、貨幣和安全體系。

索馬利蘭仍然窮困，該國的貨幣-索馬利蘭先令雖然穩定，但不受國際認可，因此仍然是最窮的地方之一。不過比起混亂的索馬利亞，索馬利蘭是安定而和平的，並且開始在推進民選政治，雖然議會選舉晚了十多年，市政選舉晚了四年。但是總是個開始，國 400 萬人口中，有超過 100 萬人登記參與投票。

來自肯亞的反腐敗活動家-約翰·吉通哥 (John Githongo)在首都哈爾格薩 (Hargeisa)觀察選舉，他給了不錯的評價，描述為「一個自下而上的民主，似乎正往有效運作的方向發展」。

南非觀察家格雷格·米爾斯(Greg Mills)在一份聲明中說，這個半自治地區「代表了一個致力發展民主的非洲國家，值得每個非洲人的支持。希望它能成這個大陸進步的開始。」

索馬利亞將索馬利蘭視為領土的一部分，不過他們也確的沒有能力收回。雙方曾經有過是否協商統一的談判，但總是未能取得突破，因此索馬利蘭仍選擇維持現狀，繼續主張其獨立的權利。

(中時新聞網)