大陸網紅「奶茶妹」章澤天2009年因一張穿著制服拿奶茶的清純照走紅，從北京清華大學畢業後，2015年喜嫁大20歲的京東集團創始人劉強東，一躍變身豪門少奶奶，想不到丈夫2018年爆出涉嫌在美性侵，雖證據不足不予起訴，仍常常招來酸言酸語。近日，奶茶妹妹PO出健身照，果然吸引不少黑粉言語攻擊。

奶茶妹去年5月開始迷上健身，認為運動是唯一一件只要有努力、毅力就會有成果的事，這一年多下來偶爾會曬出運動側拍照，30日再度透過社群網站更新動態，放上一張在健身房運動的照片，寫下：「運動使人快樂」只見她戴著灰色棒球帽，身穿粉色無袖背心和貼身褲，認真的舉啞鈴。如此正面的貼文，卻惹來不少酸民朝聖，留言串狂刷一片「沒胸」、「好憔悴啊」還有人認為她連健身都在炫富：「運動的時候也可以不用戴這麼多首飾的」，甚至有黑粉嘲諷「多人運動使人…」暗酸劉強東背著她亂來，但也有更多粉絲留言力挺：「真不理解，那些惡意的評論」、「我一直支持京東支持你們夫婦」。

事實上，奶茶妹上個月初也有PO出運動照，「Long time no see，春天來了，該操練起來啦」當時她綁著包子頭，黑色內衣外面穿著粉色無袖背心，下身搭配深藍色的貼身長褲，露出纖細的修長美腿，小巧的蜜桃臀也頗被眾人稱讚。

(中時新聞網)