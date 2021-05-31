5月最後一個交易日，台股今(31日)開高走高，終場加權指數以17068.43點作收，上漲197.57點，收復萬七大關，不過，月線收黑下跌498點，終止連6個月收紅的走勢，在缺水、缺電以及疫情等負面因素干擾下，5月台股指數暴漲暴跌，成交量也屢屢爆出天量，甚至連股王都換人做，新股王矽力-KY也在5月創下3785元的歷史新高紀錄，寫下台股五大驚奇。

五大驚奇包括：一、指數暴漲暴跌，單日最大跌點與單日最大漲點都在5月破紀錄；二、成交爆天量，史上前3大成交量都是在5月創下的；三、股王換人做，矽力-KY取代大立光；四、傳產成主流，成交比重超越電子股；五、受疫情三級警戒影響，金管會宣布，5月24日到6月30日一律停止召開股東會。

台股在4月最後一個交易日盤中創下17709點的歷史新高紀錄後，5月出現回檔，尤其本土疫情急速升溫，引發市場恐慌性大逃殺，5月12日盤中一度崩跌1417點，創史上最大跌點，在市場買盤逢低進場承接後，5月18日收盤報復性反彈792點，則創史上最大漲點，史上最大漲點與最大跌點都在5月刷新紀錄。

5月台股的另一大特色是成交量頻創天量，史上前3大成交量都是在5月創下的，史上最大量是5月12日台股大逃殺時創下的7727億元天量，次高紀錄是前一天5月11日創下的7148億元，第3大量則是5月4日創下的6642億元。

股王爭奪戰先前矽力-KY與大立光已曾數度交手，但都不曾坐穩股王寶座，矽力-KY在營運前景看好下，5月份股價節節高升，今日盤中並創下3785元的歷史新高紀錄，大立光則收在3030元，兩者股價已拉開一段距離，矽力-KY目前穩居股王寶座。

台股過去以電子股為主流的類股比重在5月也徹底被顛覆，不僅傳產類股位居大盤主流，光是航運股的成交比重就占3成7，已與電子股成交比重相當，尤其5月成交量頻創新高，但股價創新高的均為傳產股與金融股，電子股相對弱勢。

受疫情居高不下影響，金管會宣布，因應防疫需求，5月24日到6月30日一律停止召開股東會，1931家上市櫃及興櫃公司破天荒的被迫將股東會延期到7、8月間召開，影響所及，有董監改選者，任期延到股東會確定召開日，現金股利除非公司章程有授權，否則現金股利及股票股利需等股東會通過，才會發放，因此今年股息與股利有可能延後發放。

(中時新聞網)