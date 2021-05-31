根據經濟學人智庫（EIU）公布的最新訪調結果顯示，新冠疫情爆發提升投資人對加密貨幣的接納度，因為居家防疫的措施與政府大規模紓困的資金奧援，有近5成的投資人表示有投資加密貨幣的意願，但調查亦發現，知識不足為加密貨幣市場接納度進一步增加的主要障礙。

根據EIU的調查，有4成6的受訪者表示，在疫情爆發後對於擁有加密貨幣更感興趣。

參與訪調的高盛全球數位資產投資主管暨董事經理麥德莫特（Mathew McDermott）指出，「散戶與機構投資人都出現投資需求持續增加的盛況。」

他還說，「鑒於全球各國在疫情期間瘋狂撒幣紓困，以及低利率環境，對企業來說目前是最佳的時機與環境向客戶提供買進、持有、使用數位貨幣與擁有數位錢包的服務。」

全球3,053名受訪的民眾表示，過去12個月至少有透過數位支付購買產品或服務。

儘管對數位貨幣的接納度明顯增加，但調查亦發現，有5成1的人認為未來接納度進一步增加的主要絆腳石將在於知識不足。

其次為安全疑慮，有3成4的受訪認為安全疑慮不利接納度上揚，另有2成9的受訪者點名不知從何管道購買加密貨幣。

儘管加密貨幣今年來獲得機構法人的擴大採用，包括特斯拉、MicroStrategy、紐約美隆銀行、PayPal以及高盛、摩根士丹利等其他大銀行，但大多數投資人認為加密貨幣的主要功能在於資本增值與資產配置的多元化。

PwC加密貨幣部門主管亞斯藍尼恩（Henri Arslanian）指出，「許多專家都會說比特幣在資產多元配置方面會扮演一定的角色，儘管震盪劇烈，比特幣具有抗通膨與抗貨幣貶值的避險功能，這也是許多投資人看中比特幣的投資特點。」

加密貨幣近來連連大跌，但許多投資專家還是看好長線前景，高盛的麥德莫特表示，「我們的客戶有意投資比特幣，並擴增諸如以太幣等其他加密貨幣。」

(工商 )