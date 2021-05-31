30歲的修哥（右二）在彰化醫院服務7年多，是少數的男性護理師；原本在精神科病房，前年底被調派至8樓負壓隔離病房，成為整個8C、D區護理站，唯一的男護士。（謝瓊雲攝）

要進出負壓隔離病房，護理站護士們得穿上兩層密不透風的防護服，加上頭套、鞋套和手套，每次進出後內層護士服總是被大量汗水濕透，還得全身大清消才能回到護理站。（謝瓊雲攝）

要進出負壓隔離病房，護理站護士們得穿上兩層密不透風的防護服，加上頭套、鞋套和手套，每次進出後內層護士服總是被大量汗水濕透，還得全身大清消才能回到護理站。（謝瓊雲攝）

新冠肺炎5月間在全台迅速發生社區傳播，疫情急遽升溫令人措手不及，衛福部立彰化醫院短短半個月收治彰化縣8成確診者，30歲男護士「修哥」是8樓負壓隔離病房唯一男護士，看盡社會冷暖的他，最大心願是盼在疫情遠去後，能與穩定交往4年多的女友，趕緊完成終身大事。

修哥2013年退伍後任職於彰化醫院精神科病房，前年11月調至8樓病房，成為整個8C、D區護理站唯一男護士，不料隔年1月底爆發新冠肺炎，彰化出現全國首例夫妻家庭群聚，接著又有死亡首例。

面對未知病毒，讓醫護也繃緊神經；去年4月1名42歲男子肺浸潤，遭安排隔離採檢，卻因不願住進負壓隔離病房，大鬧病房和護理站，持滅火器和醫護對峙、還揚言跳樓，最後是修哥一個箭步、勇敢撲向前抱住男子，才平息衝突。

回想當時情景，他笑說，在精神科病房就必須應付患者反抗，已是家常便飯，並未想太多；但仍會擔心自身防護不足染疫、或傳染給家人，去年疫情高峰，曾長達2個月沒回伸港鄉老家，今年也已做好長期抗戰準備，休假就乖乖在宿舍睡覺、待命。

去年下半年台灣邊境防守成功，負壓病房都是境外移入案例，有些年輕留學生染疫後心情低落、哭泣，護士們除了照顧病情、生活起居，還得安撫心情。修哥有時會利用休假去夜市幫學姊跑腿買飲料、小吃，也會順道帶點鹽酥雞，趁進病房給藥時帶進去，讓確診患者一解思鄉之情，而這種日常，也讓人感覺彼此像是隔著病房一起生活。

今年疫情來得又急又猛，變異病毒傳播速度令醫護與衛生單位苦苦追趕，南彰化光是水果商傳播鏈就已累計破百確診，彰化醫院收治80多名確診者，一切又重回去年初的情景，病房內再度充斥焦慮不安，許多人全家染疫，還被標籤化、汙名化，心情起伏劇烈，疫情下顯現人性與社會冷暖，令修哥感受深刻。

他說，病毒不長眼，每個感染者都是受害者，呼籲大眾配合防疫做好防護，只要每個人都多做一點，疫情就能早點趨緩。有感疫情攪亂了許多人的生活、還得面臨生離死別，他只希望能在疫情落幕後，早點跟同為醫護的女友，一起攜手走入人生下個階段。

(中時 )