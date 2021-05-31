疫情升溫，企業界及民間團體紛紛表達願購買疫苗，但中央疫情指揮中心卻以國人打國產疫苗意願高，採購國外疫苗都要中央跟原廠簽約為由，讓疫苗遲遲未能來台，並造成國產疫苗廠商股價暴漲，核四公投領銜人黃士修今在臉書PO文，指他已經向調查局檢舉中央疫情指揮中心指揮官陳時中涉嫌《傳染病防治法》、《證券交易法》。

黃士修檢舉指出，衛福部長陳時中於5月31日下午的指揮中心的記者會上，以《AZ、莫德納、BNT疫苗，一、二期受試人數比較》為題，宣稱「AZ疫苗第一、二期共收納3220人，Moderna疫苗第二期收納660人，BNT疫苗第二期試驗收納360人」，以及「國產疫苗擴大收件，人數多於上述疫苗一二期試驗」與「高端第一劑試驗人數3852人，第二劑試驗人數3815人。聯亞第一劑試驗人數3875人，第二劑試驗人數3844人」等訊息。

但經查COVID19 Vaccine Tracker網站，AZ疫苗Phase1,2為10588人（加Phase2／3為28638人），Moderna疫苗Phase1,2為9219人（加Phase2／3為12969人），BNT疫苗Phase1,2為16480人（加Phase2／3為64478人）。

黃士修認為，陳時中言論已影響大量民眾對未做第三期臨床試驗的國產疫苗失去警覺，若未來貿然施打將付出健康甚至生命代價，故觸犯《傳染病防治法》第63條，「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，科新台幣300萬元以下罰金」。

黃士修並指，陳時中散布不實訊息，護航上市公司國產疫苗高端，同時觸犯《證券交易法》第155條「意圖影響集中交易市場有價證券交易價格，而散布流言或不實資料」，依法可處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以上、2億元以下罰金。

(中時 )