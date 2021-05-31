大陸國台辦發言人朱鳳蓮今日回答記者詢問時表示，台灣民眾期待的是科學有效的疫情防控措施和相關保障，民進黨要盡快去除「政治心魔」，停止殘害民眾的生命健康。

朱鳳蓮回應稱，台灣新冠肺炎疫情日趨嚴峻，疫苗短缺問題突出，廣大台灣同胞面臨的防疫壓力持續增大，生命健康安全面臨嚴重威脅，台灣一些政黨、團體、人士和一些縣市，多次呼籲民進黨盡快拆除大陸疫苗輸台的政治障礙。

朱鳳蓮指出，大陸高度重視，願盡最大努力幫助台灣同胞應對疫情，包括迅速作出安排向台灣同胞提供大陸疫苗，支持上海、江蘇、福建有關民間機構向台灣同胞捐贈疫苗等，讓廣大台灣同胞盡快有大陸疫苗可用。

朱鳳蓮表示，反觀民進黨，在防疫的緊要關頭，任由政治心魔作祟，對台灣民眾的呼聲置若罔聞，置民眾生命健康安危於不顧，不斷玩弄政治把戲，試圖透過甩鍋抹黑大陸轉移視線、模糊焦點，「防疫為重，生命至上」。

(旺報 )