大疫之年，沒有人可以置身事外，在世界各地的藝術家，同樣在生死之間求變通，尋找疫情下的安身立命之道。藝術家林人中觀察，作為創作者，同步發展線上線下、虛實整合的表演平台與工作模式，如同八爪章魚般多變，已是時代必然的趨勢。

林人中去年8月自法國巴黎返台，停留了10個月，近日再度前往巴黎。他表示，這一年來，世界像是崩毀了，「病毒可說是為世界的結構和布局重新洗牌，同時暴露長久以來的嚴重問題，包括人權、種族歧視、氣候變遷等，在疫情下一覽無遺。」

然而，瘟疫雖然帶來危機，卻也帶來轉型可能，林人中表示，「過去一年多來，台灣的實體演出仍是多數，但歐洲、日本、韓國等地的創作者，已開始研發如何不與人接觸也可以表演，或是實體和線上整合演出，像八爪章魚一樣能屈能伸，因應未來變化。」

林人中出生於1984年，畢業於台藝大表演藝術研究所，身兼行為藝術家、策展人和劇場人，代表作之一《吻別》，曾登上歐洲宣言雙年展，近年也會固定返台，擔任北藝中心亞當計畫的策展人。

林人中觀察，疫情下飛行不再是快速方便的事情，「過去頻繁的國際交流難度變高了，現在重心會回到本土藝術家，藝文場館過去把預算用在請國外大牌藝術家和團隊，現在可多把經費運用在台灣藝術家，原有的思考、工作模式瓦解了。」

此外，林人中表示，在疫情病毒無法完全控制的狀態下，未來國際演出，大型團隊巡演已不再是趨勢，更加突顯了線上、線下虛實整合的必要，「假如一個巴黎的藝術節，未來勢必會以當地藝術家為主，大班制的成本高，加上疾病風險管理不易，會是邀演單位的隱憂。」

作為台灣少數仍可飛行移動的藝術家，林人中近期也不斷開啟線上平台，書寫文章，分享他對疫情下藝術轉型的想法，「我不希望台灣在線上和虛實整合這一塊缺席，節目取消了，很令人傷心，但趁這個時間，積極面對轉型的可能，是更為具體的作法。」

(中時 )